La bandera palestina, en la fachada del Ayuntamiento de Llanera: "Es una cuestión de derechos humanos"

El Ayuntamiento de Llanera colgó este domingo la bandera de Palestina en su fachada, en un acto en el que participaron la alcaldesa, Eva Pérez, el concejal socialista José Antonio González y el edil de IU Gonzalo Bengoa.

La regidora destacó que Llanera se une en defensa de los derechos humanos y recordó que el mes próximo se llevará una moción en esta línea al pleno municipal.

La Casa Consistorial se ha iluminado además por la noche con los colores de la bandera palestina.

"Se trata de una cuestión de derechos humanos, por eso desde Llanera decimos alto y claro que se ponga fin al genocidio perpetrado en Gaza", se destaca en las redes sociales del Ayuntamiento.