La bandera palestina, en la fachada del Ayuntamiento de Llanera: "Es una cuestión de derechos humanos"

En el acto participaron la alcaldesa, Eva Pérez, el concejal socialista José Antonio González y el edil de IU Gonzalo Bengoa

La alcaldesa, Eva María Pérez, con el edil Gonzalo Bengoa, colocando la bandera. A la derecha de la imagen, José Antonio González.erecha de la imagen, el edil

La alcaldesa, Eva María Pérez, con el edil Gonzalo Bengoa, colocando la bandera. A la derecha de la imagen, José Antonio González.erecha de la imagen, el edil / A. Ll.

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Posada de Llanera

El Ayuntamiento de Llanera colgó este domingo la bandera de Palestina en su fachada, en un acto en el que participaron la alcaldesa, Eva Pérez, el concejal socialista José Antonio González y el edil de IU Gonzalo Bengoa.

La regidora destacó que Llanera se une en defensa de los derechos humanos y recordó que el mes próximo se llevará una moción en esta línea al pleno municipal.

La Casa Consistorial se ha iluminado además por la noche con los colores de la bandera palestina.

"Se trata de una cuestión de derechos humanos, por eso desde Llanera decimos alto y claro que se ponga fin al genocidio perpetrado en Gaza", se destaca en las redes sociales del Ayuntamiento.

Vista de la bandera en la fachada del Ayuntamiento.

Vista de la bandera en la fachada del Ayuntamiento. / A. Ll.

TEMAS

