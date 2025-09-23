Llanera plantea a los centros educativos la propuesta municipal de actividades para este curso

Los equipos directivos de los centros educativos de Llanera han conocido este martes la propuesta de actividades que se plantea ofrecer el Ayuntamiento a lo largo del curso escolar 2025-2026. Esta mañana la concejala de Educación, Montse Alonso, ha acudido a una reunión con las tres directoras de los colegios públicos del municipio -de Posada, de Lugo y de San Cucao- y con la del IES, además de con varios técnicos municipales de diferentes áreas.

Este encuentro se realiza de manera habitual al inicio de cada curso escolar, para poner en común ideas y perfilar los programas. “Desde el Ayuntamiento siempre intentamos adaptar la oferta municipal a las demandas y necesidades que nos trasladan los centros escolares. Buscamos que la propuesta sea lo más variada posible, abarcando diferentes áreas y temáticas, y también incorporando alguna actividad que creemos les puede interesar”, destacó la edil de Educación.

La propuesta municipal incluye actividades de las áreas de Cultura, Juventud, Infancia, Bienestar social, Medio ambiente y en el marco del Plan municipal de drogas y adicciones. Así, desde la Casa municipal de Cultura se plantean actividades como las visitas a la red municipal de bibliotecas, “Los colores del minilibro”, “El juego de la biblio-oca”, “Bibliotrivial”, “Detectives de biblioteca”, y “Maleta viajera”, entre otros. Además hay acciones puntuales coincidiendo con el Día de la Biblioteca, el Día del Libro, el de Les Lletres o el Lucus Asturum.

Por otra parte, las actividades propuestas desde el área municipal de Juventud son muy variadas y, entre ellas, hay un taller sobre “La importancia de la imagen personal en el mundo laboral”, cómo obtener el certificado digital, sesiones sobre adolescencia y emociones con "Asesoría psicojoven", e incluso un taller de radiopodcast. Además también se ofertarán actividades que tuvieron gran acogida el curso pasado como “Vamos al hospital” y “Botones”.

Desde el Plan Municipal de Infancia y los grupos de participación infantil y adolescente, "el objetivo general que se planeta este curso es garantizar la participación infantil y adolescente, manteniendo las estructuras creadas y facilitando los instrumentos que fomenten el ejercicio de sus derechos, principalmente, el de ser escuchados dándoles la posibilidad de participar en los asuntos municipales que les conciernen", destaca el gobierno local llanerense.

En lo que respecta al área de Bienestar Social, se ofrece un taller de defensa personal para el alumnado del IES impartido por el Club Tai-Jitsu Llanera. Desde el área de Medio Ambiente se prevén distintas actividades ambientales tanto para el alumnado de Infantil como para el de Primaria y la ESO. Hay asimismo, iniciativas por parte del Centro Asesor de la Mujer y en el marco de las actividades de prevención del Plan Municipal de Drogas y Adicciones.

Ayuntamiento y responsables de centros educativos coinciden en la relevancia de que se mantengan reuniones de este tipo para poner en común y aportar ideas. “La colaboración y ese contacto directo que tenemos con los centros es clave para conocer de primera mano sus necesidades, y poder diseñar un programa de actividades que vaya en consonancia con los criterios educativos de los distintos centros escolares”, destacó Montse Alonso.