Las instalaciones de La Morgal acogerán las jornadas ciclistas de Tecnificación de Ciclocross

La cita, organizada por la Federación de Ciclismo del Principado de Asturias, tendrá lugar este fin de semana

Ciclistas de la Escuela de Ciclismo Viella durante uno de sus entrenamientos en el velódromo de La Morgal, en Llanera.

Ciclistas de la Escuela de Ciclismo Viella durante uno de sus entrenamientos en el velódromo de La Morgal, en Llanera. / L. R.

Lucía Rodríguez

La Morgal (Llanera)

El complejo Deportivo de La Morgal (Llanera) acogerá las Jornadas de Tecnificación de Ciclocross 2025, que tendrán lugar este fin de semana. La iniciativa, organizada por la Federación de Ciclismo del Principado de Asturias, está dirigida a jóvenes ciclistas de las categorías alevín, infantil, cadete y junior, con el objetivo de mejorar sus habilidades técnicas y fomentar la especialización en esta disciplina.

El viernes 26 de septiembre, será el turno de los alevines (menores nacidos en 2013 y 2014) e infantiles (niños de 2011-2012), quienes participarán en una sesión práctica desde las 16.00 hasta las 20.00 horas. Por su parte, el sábado 27, se desarrollará la jornada destinada a cadetes (nacidos los años 2009 y 2010) y junior (para chicos de 2007 y 2008), con entrenamientos técnicos de once de la mañana a una de la tarde.

Los participantes deberán acudir con bicicleta de ciclocross y, en el caso de alevines e infantiles, también se permitirá la participación con bicicleta de BTT, además de la equipación necesaria para el entrenamiento.

La inscripción, que ya está abierta, se realizará a través de la web de la Federación. El coste será de 10 euros. Para completar el proceso, es necesario enviar el resguardo de pago al correo secretaria@ciclismoasturiano.com. Asimismo, los corredores que no dispongan de licencia federativa en vigor podrán participar abonando una licencia de un día.

Tal y como señalan los responsables de la organización "estas jornadas representan una gran oportunidad para que los jóvenes ciclistas asturianos sigan progresando en su formación deportiva dentro del ciclocross".

