"All-Quelarre", jugadoras, delegadas, entrenadoras y directivas para componer el "gran grupo humano" del rugby femenino de Llanera

Tienen más de 35 años, son mujeres, juegan al rugby y son las componentes del equipo All-Quelarre, perteneciente a All Rugby que cada semana entrenan en La Morgal, en Llanera. "El conjunto surgió en marzo de 2024 de la mano de un grupo de madres de jugadores del club, que decidieron, en vez de solo ver a sus hijos entrenar, aprovechar el tiempo y ejercitarse ellas mismas", explica Carlos Areces, su entrenador. Añade, además, que "es la única categoría que no para de entrenar en verano". Y es que, ya no solo lo hacen por aprovechar el tiempo, sino que ahora "realmente disfrutan de este deporte y, sobre todo, del gran grupo humano que se han creado".

Actualmente, el equipo está compuesto por 15 jugadoras, que, además, también ayudan al club siendo delegadas, entrenadoras, directivas y jugando en otros equipos como All-Rugby Mixed Ability (rugby inclusivo) o el equipo de Rugby Touch (rugby mixto sin contacto). "Participamos en las Mater Series, que son torneos de equipos de Mater que se hacen por toda España. Viajamos en un fin de semana, jugamos varios partidos y después hacemos un gran tercer tiempo, con fiesta incluida, que siempre tiene un muy buen ambiente", detalla Areces. La pasada temporada viajaron a Alcorcón, Valladolid y Valencia, "una gran experiencia que esperamos repetir este año". Y también participan en partidos por Asturias contra equipos de Maters de la región.

"Un grupo que recibe con los brazos abiertos"

Su entrenador destaca de ellas que "siempre han ayudado a otras categorías del club y desde el primer día han irradiado un buen ambiente que te hace querer ser parte de All-quelarre nada más conocerlas". Para eso, no es necesario cumplir ningún requisito específico "más allá de tener ganas". El rugby Mater es una versión del rugby con un contacto reducido que no limita lo divertido que es el deporte. "Al final, es un buen motivo para hacer actividad física, mantenerte en forma y pertenecer a un grupo que recibe a todo el mundo con los brazos abiertos", asegura Carlos Areces. Añade, además, que a esto hay que sumarle "los viajes, la fiesta y un ambiente inmejorable".

Uno de los partidos del equipo. / All Rugby

All-Quelarre entrena en La Morgal los martes a las 19.30 y los viernes a las 18.30 horas. "Todos nuestros entrenos son de puertas abiertas, así que quien quiera puede venir a probarlo". Los entrenamientos siempre comienzan con un buen calentamiento, "buscando, principalmente, movilidad articular para evitar dolores y lesiones", explica el entrenador. Poco a poco, se va subiendo el ritmo con un poco de circuito físico para mejorar el cardio y se ejercitan habilidades específicas como pueden ser el pase o el juego en equipo. "Siempre terminamos jugando un partido entre nosotros, ya que la mejor forma de aprender es poniendo en práctica lo aprendido sobre el campo", explican.

Carlos Areces es, además del entrenador de All-Quelarre, vicepresidente de All-Rugby Llanera, uno de sus fundadores en 2015, jugador del Senior Regional, entrenador y jugador de All-Rugby Mixed Ability. "Comencé jugando en el Oviedo Rugby Club y en 2015, junto al actual presidente, Asbel Rodríguez creamos la Asociación Llanerense de Rugby (All-Rugby) trayendo este hermoso deporte a nuestro pueblo". Desde entonces el club, que este año celebra su décimo aniversario, ha crecido notablemente. "Ya somos más de 170 jugadores, con un Senior Regional que busca el ascenso a la 2ª División española, una escuela muy potente, un equipo de Rugby Inclusivo (All-Rugby Mixed Ability) pionero en Asturias y muy exitoso, yendo a jugar el Mundial IMART de Rugby Inclusivo este pasado año", apunta. "Para mí es un orgullo haber aportado para crear este proyecto que sigue demostrando que no tiene techo", destaca.