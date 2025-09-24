Llanera apuesta por los emprendedores del concejo: estas son las nuevas ayudas y plazos
El Ayuntamiento ya ha subvencionado 59 proyectos desde 2016
El Ayuntamiento de Llanera ofrecerá una nueva línea de ayudas para emprendedores del municipio. Una nueva apuesta para los residentes del concejo, que quieran sumergirse en nuevos proyectos. Se trata de una continuidad a la línea de subvenciones que se lleva realizando desde el año 2016, en un periodo en el que se han destinado un total de 99.250 euros, para 59 proyectos emprendedores.
La nueva convocatoria de concesiones, a través de la concejalía de Desarrollo Económico y Empresarial, está abierta hasta el 20 de octubre y se encuentra destinada a emprendedores que hayan iniciado su actividad en el municipio a lo largo de 2024.
Las bases que rigen la convocatoria, así como los anexos a cumplimentar están disponibles en la sede electrónica municipal: https://sede.llanera.es/ apartado subvenciones.
La iniciativa busca promover la actividad emprendedora del concejo y fomentar el empleo, así como su reactivación y la del autoempleo. También desde el Ayuntamiento resaltan la importancia de impulsar la actividad económica y el incremento del tejido empresarial.
“Los emprendedores constituyen uno de los principales motores para dinamizar la economía”, destacan desde el equipo de gobierno municipal, que también enfatiza en la importancia que desde la administración pública “se potencie y se facilite la iniciativa empresarial, y esa cultura emprendedora que son fuente generadora de empleo y riqueza para nuestro municipio”.
