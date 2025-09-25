Arranca la temporada de ciclocross en Asturias: La Morgal acoge la tercera edición del Ciclocross Corneyu CX Team

Fin de semana de ciclismo en La Morgal. A las jornadas de tecnificación de ciclocross, organizadas por la Federación de Ciclismo del Principado de Asturias y que tendrán lugar viernes y sábado, el complejo deportivo acogerá este domingo la tercera edición del Ciclocross Corneyu CX Team, organizada por el club ciclista asturiano Corneyu C.C. La competición contará con la participación de 375 corredores.

La prueba, que será puntuable para la Copa CX del Principado de Asturias, contará con un circuito muy técnico y con varias zonas de curvas y con una zona de troncos como principal obstáculo artificial de la prueba.

A las diez de la mañana arrancará la competición con las pruebas de cadetes feneminos y masculinos e infantiles. Una hora después, será el turno para Máster 40, 50 y 60; mientras que a las doce del mediodía llegarán las categorías femeninas y junto a ellas los Máster 30. A la una de la tarde terminará la competición oficial con la prueba élite y sub-23 masculina junto a los júnior, para dejar el circuito listo para las mangas de escuelas que cerrarán el día. La competición finalizará a las 14.45 horas con la entrega de premios.

Este supone un evento clave en el calendario ciclista asturiano, ya que marca el inicio de la temporada de ciclocross en el Principado. Además, el club tiene un fuerte compromiso con la promoción del ciclismo en Asturias, ofreciendo una cita deportiva abierta para todas las edades y niveles competitivos.