Crecetech: así es el programa formativo de la Cámara de Comercio para directivos de pymes que se estrena en Llanera con 25 profesionales

La Cámara de Comercio de Oviedo presentó este jueves en el espacio coworking de Posada de Llanera la primera edición del programa “Crecetech: Generación Digital Pymes para Directivos”, una iniciativa de formación y mentorización orientada a equipos directivos, autónomos y trabajadores de pequeñas y medianas empresas con el objetivo de impulsar su productividad y abrir nuevas posibilidades de crecimiento e internacionalización.

La apertura contó con la participación de los 25 profesionales seleccionados en este primer grupo, que durante dos meses y medio recibirán un total de 136 horas de formación, repartidas entre sesiones presenciales y online, y diez horas de tutorías individualizadas con mentores especializados. “Queremos que todo lo que aprendan tenga un impacto real en su empresa y se traduzca en un plan de transformación digital útil, implementable y con un calendario concreto”, explicó Alfonso Ruiz, coordinador del programa.

El curso está estructurado en cinco bloques: economía digital, experiencia del cliente, habilitación tecnológica, gestión del cambio y casos de uso. Los contenidos abarcan desde neuromarketing, inbound marketing o propuesta de valor, hasta tecnologías como inteligencia artificial, blockchain y ciberseguridad. La formación se complementa con dinámicas de gestión del cambio para trasladar el aprendizaje al día a día de cada negocio.

El nivel de los docentes, subrayó Ruiz, es “top a nivel nacional”, con profesionales de reconocido prestigio en ámbitos como el storytelling, la oratoria o el marketing digital. La iniciativa cuenta además con la participación de expertos que han trabajado en grandes multinacionales, como Apple en Estados Unidos, en las que se han puesto en marcha estas mismas estrategias.

Aunque la primera edición se desarrolla en Llanera, la Cámara prevé extender el programa a nueve sedes de la región, con el fin de llegar al mayor número de empresas asturianas. “La idea es rotar por la región para que cualquier pyme pueda beneficiarse de este conocimiento”, señaló Ruiz.

Los alumnos esperan aprovechar todas las oportunidades que ofrece el mundo digital y las nuevas tecnologías. Uno de ellos es Carlos Bernardo, fundador de la empresa CBO, dedicada al entrenamiento personal, nutrición y fisioterapia en Lugones. "Me faltaban conocimientos empresariales que son necesarios para mejorar la empresa y potenciar nuestros servicios. Este programa supone un empuje y una oportunidad para hacer contactos y crecer", apuntó.

El programa Crecetech se enmarca en la apuesta de la Cámara de Comercio y la Escuela de Organización Industrial (EOI) por acompañar a las pymes en los procesos de digitalización y adaptación a un entorno cada vez más competitivo. Con esta primera jornada comenzó una trayectoria que esperan que pueda moverse por los distintos concejos en los que la Cámara tiene presencia.