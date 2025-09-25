Cultura y solidaridad se fusionan en Llanera: estas son las nuevas iniciativas de la Asociación de Vecinos de Santa Cruz

La Asociación de Vecinos de Santa Cruz de Llanera está preparando un "Rincón Literario" en su centro social, un espacio abierto tanto a sus miembros como al resto de la vecindad. "El objetivo es que cualquier persona pueda acercarse a leer en el propio centro o llevarse a casa libros, revistas, puzles y otros materiales. La iniciativa busca dar una segunda vida a esos ejemplares que ya han sido disfrutados por sus propietarios y que merecen algo más que acumular polvo en una estantería", apunta Grethel Sánchez, de la junta directiva.

Quienes deseen donar materiales podrán hacerlo el próximo domingo (día 28), entre las 17.00 y las 19.00 horas, en el centro social de Santa Cruz. Además, durante ese mismo horario, se ofrecerá un taller para crear puntos de lectura de diferentes estilos. "Una propuesta entretenida y creativa que acerca la cultura a uno de los rincones más alejados de las bibliotecas públicas del concejo", destaca Sánchez.

Por otro lado, a partir de ahora, en todas las actividades organizadas el colectivo se recogerán juguetes para ser entregados a la Asociación de Veteranos del Real Oviedo, de la que forma parte Ángel Luis Pérez, integrante de la directiva vecinal. "Así, esos juguetes tendrán también una nueva oportunidad de alegrar a niños que no solo los necesitan, sino que también los merecen", explica Sánchez.

Desde la asociación subrayan que los juguetes tienen que estar en buen estado, porque la intención es "ayudar a quienes tienen menos recursos, no deshacerse de lo que ya no vale".

Ambas actividades forman parte del programa anual del colectivo, que apuesta por la reutilización y el reciclaje como una forma de contribuir a la reducción de residuos y fomentar un consumo responsable de los recursos del planeta. La iniciativa se lleva a cabo en colaboración con el Ayuntamiento de Llanera, a través de la Concejalía de Bienestar Social, Educación, Igualdad y Cooperación.