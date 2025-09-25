Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llanera abre el plazo de inscripción para los Clubs de Lectura Infantil y Juvenil: así puedes apuntarte

Las actividades, gratuitas y coordinadas por Gloria Sagasti, se celebrarán de octubre a noviembre y de enero a mayo en la Casa de Cultura de Lugo

La Casa de Cultura de Lugo.

La Casa de Cultura de Lugo.

Carla Vega

Posada de Llanera

El Ayuntamiento de Llanera, a través de la concejalía de Cultura y la Casa Municipal de Cultura-Red Municipal de Bibliotecas, ha abierto el plazo de inscripciones para participar en los Clubs de Lectura Infantil y Juvenil que se desarrollarán durante los meses de octubre y noviembre de 2025, y de enero a mayo de 2026.

Las actividades, de carácter gratuito, estarán coordinadas por Gloria Sagasti y tienen como finalidad fomentar el gusto por la lectura, la creatividad y el pensamiento crítico entre la infancia y la juventud del municipio.

El Club de Lectura Infantil, dirigido a niñas y niños de 6 a 10 años, se reunirá el último jueves de cada mes en horario de 16.45 a 17.45 horas. Por su parte, el Club de Lectura Juvenil, orientado a jóvenes de entre 11 y 18 años, tendrá lugar el último viernes de mes, de 16 a 17 horas. Ambos se celebrarán en la Casa Municipal de Cultura de Lugo.

Según explican desde la organización, se trata de un espacio dinámico y participativo en el que las y los asistentes podrán compartir lecturas, participar en juegos de rol y dialogar sobre temas de su interés a través de los libros. Una oportunidad perfecta para que los más jóvenes de Llanera descubran el placer de leer, compartir y crecer con la literatura.

Las inscripciones ya están abiertas y pueden formalizarse en la Red Municipal de Bibliotecas, tanto en la sede de Lugo como en la de Posada.



