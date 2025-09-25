La música suena en Santa Cruz de Llanera: así fue la primera sesión de su taller de musicoterapia
La actividad, organizada por la Asociación de Vecinos en colaboración con el Ayuntamiento, logró una notable participación
Lucía Rodríguez
El Centro Social de Santa Cruz se llenó de música, risas y buena energía con el primero de los cuatro talleres de musicoterapia, organizados por la asociación de vecinos de la parroquia, en colaboración con el Ayuntamiento de Llanera. En esta primera sesión, las 18 personas participantes exploraron el poder terapéutico de la música a través de ejercicios, dinámicas y juegos. Aunque al principio costó un poco soltarse y las voces sonaban algo tímidas, "poco a poco todas se animaron y participaron con entusiasmo", explicaron desde la junta directiva del colectivo.
La sesión concluyó con un espacio de relajación guiada, acompañada por sonidos envolventes como el cuenco tibetano y el palo de lluvia. Un cierre tranquilo y armonioso para una actividad que "se hizo corta y dejó muy buen sabor de boca", reconocieron los participantes.
Este taller forma parte del programa anual de la asociación de vecinos, que apuesta por el bienestar físico y emocional de los vecinos. "Con especial atención al autocuidado de las mujeres del entorno rural, muchas de las cuales han dedicado gran parte de su vida al cuidado de los demás", indicaron desde la entidad.
La próxima cita será en octubre. Y ya hay promesa de repetir. "La experiencia ha sido muy bien recibida por todas las personas asistentes", concluyeron desde la asociación vecinal.
- Los Franco venden más barata que nunca La Piniella: este es el precio actual de la casa familiar de Carmen Polo en Llanera
- La odisea de una madre para llevar a su hijo al colegio en Lugo de Llanera: 'Tenemos que caminar 1,5 kilómetros por la cuneta
- Arándanos al alcance de la mano en Pruvia: 'La fruta fue buena, aunque no muy grande, pero de sabor excelente
- Desbloqueada la Variante de Posada, en Llanera: el Principado licitará en 2026 la obra, que supondrá una inversión de 20 millones
- Adiós a Casa Laureano, en Posada de Llanera: el singular edificio que fue popular restaurante va a ser derribado
- La alcaldesa de Llanera se moja bailando al son de 'Madre tierra': así fue la improvisada fiesta en el parque Ovidio Libardón
- Le dimos un cambio espectacular a Llanera en estos años; ahora hay un equipo que sigue adelante con Eva Pérez, que es una trabajadora nata
- Casi tres mil reinas de velutina capturadas en la última campaña de trampeo de Llanera