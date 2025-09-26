Llanera incrementa la cuantía de las ayudas a deportistas y clubes: estas son las líneas de subvención y los plazos de solicitud

El Ayuntamiento de Llanera, a través de la concejalía de Deportes, ha destinado una partida de 32.000 euros a subvenciones para deportistas y entidades deportivas del concejo. Este importe supone un aumento de 5.000 euros con respecto a la partida de 2024, para la que se habían destinado un total de 27.000 euros. Para el concejal del área, José Antonio González, "este incremento demuestra el firme compromiso de este equipo de gobierno con el deporte y con los deportistas, no solo a través de este apoyo económico sino también poniendo a su disposición recursos para fomentar y promover la actividad deportiva en el municipio".

Las tres líneas de subvenciones abiertas en esta convocatoria son las de formación no académica de deportistas y técnicos deportivos, dotada con una partida de 2.000 euros; entidades deportivas sin ánimo de lucro para la realización de actividades en el concejo, con 20.000 euros de dotación económica, y ayudas a deportistas. Ésta última línea es la que ha visto duplicada su partida, pasando de 5.000 a 10.000 euros.

José Antonio González explica que la decisión de duplicar la partida para deportistas vino motivada por el elevado número de solicitudes que se recibieron en la convocatoria de 2024. "Estamos viviendo un gran momento en materia deportiva en el concejo, y queremos responder impulsando medidas que permitan a nuestros deportistas seguir compitiendo al máximo nivel, y que puedan contar con más y mejores recursos", indicó.

En 2024, en el capítulo de subvenciones a deportistas se presentaron 34 solicitudes, de las cuales se valoró la concesión de ayudas a 29, por un importe total de 5.000 euros. En cuanto a la línea de ayudas a la formación de deportistas, se presentaron cinco solicitudes, valorándose la concesión a cuatro por un importe total de 1.812 euros.

El ejercicio de 2024 fue el primero en que se convocaban estas dos líneas de ayudas, que se sumaban a las ya existentes dirigidas a entidades deportivas del concejo para la realización de actividades.

Las subvenciones a deportistas se impulsaron con el objetivo de contribuir al coste económico que la práctica deportiva federada tiene para los deportistas empadronados en Llanera que hayan destacado en competiciones oficiales, nacionales o internacionales.

Entre los gastos que se consideran subvencionables están todos aquellos relacionados con la práctica deportiva, tales como: licencia deportiva, vestuario y material deportivo, gastos de desplazamiento y alojamiento para competiciones y entrenamientos, prestación de servicios de profesionales, entre otros y en su caso, los gastos específicos derivados de la discapacidad.

Por su parte, la línea destinada a apoyar la formación no académica, en el ámbito de la actividad física y el deporte, de deportistas y técnicos. entrenadores, jueces, árbitros deportivos contempla, como gastos subvencionables, la inscripción, matrícula, desplazamiento, asistencia y participación en cursos o programas de formación y tecnificación deportiva impartidos por instituciones oficiales o con reconocimiento oficial y federativas.

"La inversión en el deporte no solo beneficia a los deportistas, sino que también contribuye a impulsar social y económicamente al concejo", subraya José Antonio González.

Las bases y los anexos a cumplimentar para las tres convocatorias ya están disponibles en la web municipal. Los interesados en presentar solicitud para acceder a alguna de las ayudas tienen de plazo hasta el 8 de octubre.