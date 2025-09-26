Llanera mantiene la plantilla de la Policía Local y prevé reforzarla: tres agentes se incorporarán el 1 de octubre

Llanera mantiene sus seis plazas de agentes prestando servicio, la plantilla que ha venido desempeñando sus funciones con normalidad durante los últimos años. Según indican fuentes del gobierno municipal, tras el proceso selectivo convocado por el Principado de Asturias, tres agentes han superado con éxito las pruebas. A partir de ahí, una vez realizadas las prácticas, se incorporarán el día 1 de octubre como funcionarios de carrera, garantizando así la continuidad del servicio.

Dos agentes que se encontraban en situación de interinidad, no habiendo superado el proceso selectivo autonómico, deben cesar de sus funciones el próximo 30 de este mes de septiembre. No obstante, según destacan desde el Ayuntamiento, tal circunstancia "no altera el número de efectivos estables que integran la Policía Local·.

"El Ayuntamiento seguirá trabajando para reforzar la plantilla de cara al futuro, cubriendo la plaza que quedó vacante por traslado voluntario de un agente, pasando a ser siete los agente en activo en el municipio", concluyen los portavoces municipales.