Llanera mantiene la plantilla de la Policía Local y prevé reforzarla: tres agentes se incorporarán el 1 de octubre
"El Ayuntamiento seguirá trabajando para reforzar la plantilla de cara al futuro", subrayan fuentes municipales
J. M. A.
Llanera mantiene sus seis plazas de agentes prestando servicio, la plantilla que ha venido desempeñando sus funciones con normalidad durante los últimos años. Según indican fuentes del gobierno municipal, tras el proceso selectivo convocado por el Principado de Asturias, tres agentes han superado con éxito las pruebas. A partir de ahí, una vez realizadas las prácticas, se incorporarán el día 1 de octubre como funcionarios de carrera, garantizando así la continuidad del servicio.
Dos agentes que se encontraban en situación de interinidad, no habiendo superado el proceso selectivo autonómico, deben cesar de sus funciones el próximo 30 de este mes de septiembre. No obstante, según destacan desde el Ayuntamiento, tal circunstancia "no altera el número de efectivos estables que integran la Policía Local·.
"El Ayuntamiento seguirá trabajando para reforzar la plantilla de cara al futuro, cubriendo la plaza que quedó vacante por traslado voluntario de un agente, pasando a ser siete los agente en activo en el municipio", concluyen los portavoces municipales.
- Los Franco venden más barata que nunca La Piniella: este es el precio actual de la casa familiar de Carmen Polo en Llanera
- La odisea de una madre para llevar a su hijo al colegio en Lugo de Llanera: 'Tenemos que caminar 1,5 kilómetros por la cuneta
- Arándanos al alcance de la mano en Pruvia: 'La fruta fue buena, aunque no muy grande, pero de sabor excelente
- Desbloqueada la Variante de Posada, en Llanera: el Principado licitará en 2026 la obra, que supondrá una inversión de 20 millones
- Adiós a Casa Laureano, en Posada de Llanera: el singular edificio que fue popular restaurante va a ser derribado
- La alcaldesa de Llanera se moja bailando al son de 'Madre tierra': así fue la improvisada fiesta en el parque Ovidio Libardón
- Le dimos un cambio espectacular a Llanera en estos años; ahora hay un equipo que sigue adelante con Eva Pérez, que es una trabajadora nata
- Llanera, pasarela de belleza canina: medio centenar de ejemplares demuestran sus cualidades este fin de semana en el concejo