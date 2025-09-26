La ruta palaciega de Llanera: un espectacular recorrido histórico y artístico para viajar en el tiempo con caballeros y princesas

Llanera, en el corazón de Asturias, cuenta con numerosos parajes históricos que bien podrían dar para un serial de princesas y caballeros. Enclavado en la llanura central de la región, con ondulaciones y praderías llenas de verdor, el concejo está salpicado de palacios y fortalezas que han dado pie a una completa ruta señalizada para los más andariegos. Tiene una longitud de unos 40 kilómetros, comienza en la capital del municipio, Posada de Llanera, y conduce hasta algunos de los parajes más impresionantes, además de disfrutar de los tres palacios que dan nombre a la ruta: el Palacio de Villabona (siglo XVII), el Palacio de Villanueva (siglo XVII) y la Torre de los Valdés, en San Cucao, del siglo XIV reformado.

Normalmente, la ruta se divide en etapas para hacerla más asequible, y para acercarse a otros puntos de interés entre palacio y palacio. Una de las más repetidas es la que parte de Posada para dirigirse al área de Santu Firme, Mundín, el Palacio de Villabona, el Alto de la Miranda, Ferroñes y Monteagudo en una primera tirada. Para otra etapa, los caminantes retoman la ruta en Monteagudo, para ir hacia las alturas de Vendón, acercarse a la Capilla del Fresno, Barredo, el Pico Gorfolí y Villayo. Y finalmente, en una tercera etapa se puede cubrir la senda entre Fanes, Santa Cruz, Anduerga, Carbajal, Villanueva, San Cucao, la Torre de los Valdés, Guyame, Severies y de vuelta a Posada, cubriendo así un recorrido circular.

El Palacio de Villabona / LNE

A lo largo del camino, el visitante podrá disfrutar de edificaciones de otro tiempo, fortalezas que guardan entre sus muros viejas historias y ecos de un pasado en el que Llanera ya mostraba su pujanza. En el caso del Palacio de Villabona, en la parroquia de Villardeveyo, se puede disfrutar de una fachada atribuida por algunos autores a Juan de Naveda, quien también trabajó en la girola de la Catedral de Oviedo. Además, está catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) y en su interior guarda una pequeña joya: una capilla dedicada a los Reyes Magos.

El palacio está enclavado en un paraje de singular belleza, rodeado de prados y árboles que lo dotan de cierto misticismo, y a un paso se puede visitar también Villabona, cuna ferroviaria del centro de la región, con su estación de tren de estilo inglés y sus casitas acodadas contra la colina. Y para los que se animen, también queda cerca de la ruta la celosía románica de Villardeveyo, una joya a la vista desde el camino que da buena cuenta del esplendor rural de Llanera desde tiempos pretéritos.

El conocido como Palacio de San Cucao / Paula Tamargo / Paula Tamargo

El Palacio de Villanueva, situado en San Cucao, también monumento histórico declarado como Bien de Interés Cultural en 1995, es una construcción palaciega rural, de estilo Barroco y en medio de una gran finca que invita al descanso y la exploración de los núcleos circundantes. Fue construido por una de las ramas de la familia de los Valdés, propietarios también de la Torre de los Valdés conocida ahora como Castillo de San Cucao que se ha dedicado a la celebración de eventos y banquetes en un enclave envidiable.

Precisamente, este castillo data originalmente del siglo XIV aunque en la actualidad está muy modificado. Varios paneles informativos exteriores dan cuenta de su historia, de su morador don Diego Menéndez de Valdés, a quien apodaban El Valiente y que fue dueño y señor de la Torre, negándose a prestar auxilio a don Enrique de Trastámara en su lucha por el trono de España contra su propio hermano, el rey don Pedro.

La capilla del Diablo, en Guyame / Paula Tamargo / Paula Tamargo

Antes de retornar a Posada desde este punto, una pequeña extensión lleva a los caminantes a un lugar singular: la llamada Capilla del Diablo, en Guyame. La pequeña edificación fue antaño una iglesia, aunque hoy en día está reconstruida de ladrillo y ha perdido sus hechuras originales. Conserva un campanario y los muros inferiores de piedra. En su día fue parte de la casona del siglo XVIII ubicada algo más arriba, y contenía en su interior una imagen de San Bartolomé. El apóstol se suele representar en la iconografía cristiana con el demonio a sus pies, y aunque la imagen se quemó durante la Guerra Civil, ha dado nombre a la capilla hasta nuestros días.

Todo un paseo por la historia, jalonado de belleza rural, para dejarse llevar por el romanticismo en pleno corazón del Principado.