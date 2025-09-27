Central Lechera Asturiana fue "una gran familia": así ha sido el encuentro anual de los jubilados de la empresa

Hubo un tiempo en el que la Central Lechera Asturiana era un proyecto que echaba a andar, en el que se repartía la leche pasteurizada de lunes a domingo con una flotilla de camiones, en unos años en los que las barquetas de mantequilla fueron toda una sensación, porque eran las primeras que se ponían a la venta en ese formato.

De todo ello participaron y atesoran recuerdos los trabajadores más veteranos de la empresa, ya jubilados, que este viernes se han vuelto a reunir en el restaurante La Campana de Llanera para dar buena cuenta de sus vivencias. Para "contar batallitas", como resumía uno de los organizadores, Pepe Iturrate, porque las décadas que muchos de ellos echaron entre leche y sus derivados han dado para mucho.

Lo sabe bien el más veterano del encuentro, Francisco García Díez, Paco, de 94 años, que trabajó 22 años en envasado. Natural de León, vive en Pruvia desde hace 60 años y lleva muy a gala ser de los más mayores. Otros, como José Luis Rodríguez Corripio, de 83 años, pueden presumir de haber estado en la Central "desde antes de que se vendiera el primer litro de leche". Entró para formarse en ventas y acabó siendo director comercial, fundador de todas y cada una de las delegaciones de la compañía que se fueron abriendo por toda España: "Barcelona, Palma de Mallorca, León, Madrid, Sevilla, Granada, Málaga..." enumeraba antes de la comida. De repartir con un camión y montar los primeros tanques, "que eran suecos y no había manera de aclararse", a dejar la fábrica ya jubilado, 40 años después y "con una facturación de 700 millones de euros". Corripio se queda de todo este tiempo con que "entonces éramos una gran familia, y ahora es todo mucho más impersonal, priman los números; todo cambia con los tiempos".

Con la de este viernes van ya 20 ediciones de un encuentro al que este año se han sumado "más personas que el año pasado", apunta Iturrate. Con asiduos como los jubilados de la delegación de León que "nunca fallan, ellos vienen siempre". Y con cientos de anécdotas que rodaron de mesa en mesa, de chascarrilo en chascarrillo, para conjurarse de nuevo el año que viene: "El último viernes de septiembre, que todos volvamos a estar".