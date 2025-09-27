Llanera prepara su tradicional ofrenda a la Santina: así puedes acompañar a los deportistas

El Ayuntamiento de Llanera, a través de la concejalía de Deportes, ha puesto en marcha una nueva edición de su tradicional cita de la "Ofrenda a la Santina". Será el próximo sábado día 4 de octubre, y como es tradición un grupo de atletas recorrerá por relevos la distancia que separa el municipio de Covadonga.

La salida de los autobuses con vecinos del municipio que acompañarán a los atletas será a las nueve de la mañana desde Posada (frente al Ayuntamiento) y a las nueve y cuarto desde Lugo (Camacho). Las inscripciones para participar en esta singular actividad se podrán realizar en el Polideportivo de Posada hasta el 30 de septiembre en horario de cuatro a siete de la tarde, y se espera poder batir récord de asistentes.

La cita se ha convertido en una de las más queridas para los deportistas del municipio, que cada año cumplen con la tradición de llegar al Real Sitio tras varias horas de esfuerzo.