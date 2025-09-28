"Chispa", la vaca de La Piniella que daba 50 litros de leche al día, el Pazo de Meirás y otras historias de la casa que los Franco venden en Llanera

En La Piniella, la residencia asturiana de la familia de Carmen Polo en la que Francisco Franco pasaba vacaciones o momentos de descanso, había ganadería y, en la cuadra, una vaca destacada. Se llamaba "Chispa" y daba 50 litros de leche diarios, según recogen las crónicas de la época que se pueden hallar en la hemeroteca. En este caso, una publicación de hace cincuenta años, de noviembre de 1975, relata algunas curiosidades de la vida familiar que se hacía en esta casona ubicada en la parroquia llanerense de San Cucao, y lo hace a través de los testimonios de los caseros, un matrimonio gallego al que habian traído para hacerse cargo de la propiedad y de su mantenimiento.

"José Suárez Rozas, el casero, tiene un transistor viejo y pequeño que lleva en su bolsillo cuando sale a los prados, a cuidar los ganados de la finca. Son diez vacas y dos terneros (...) El Caudillo viene a La Piniella en plan de relajarse, de pasar unas jornadas de aire puro. Muy temprano, solía salir a las fincas de La Cogolla o El Felechal, cercanas al río Nora. Por allí paseaba en solitario. Una de sus grandes aficiones es la ganadería. Siempre venía al establo y se interesaba por las vacas. Especialmente por una, denominada 'Chispa', de origen canadiense, y que produce unos cincuenta litros de leche diaria. El Caudillo le pasó la mano por su lomo en más de una ocasión", describe el cronista en una página en la que se aprecia la foto de la vaca en cuestión, entre otras imágenes de la propiedad de Llanera, actualmente a la venta.

"Vivienda modesta"

El reportaje, que se realiza para hablar de la incertidumbre que en ese momento ya existía por la salud de Franco, cuenta que el casero, José Suárez, era empleado del Pazo de Meirás. "Hace tres años le ofrecieron la responsabilidad de La Piniella. Aceptó. No puede marchar ni un solo momento de la posesión. Tienen un empleado, Luis Álvarez Ania, que trabaja desde hace nueve años en la finca. Especialmente, en las tareas ganaderas. Se levantan a las cinco de la madrugada para comenzar la faena. Algunas veces, cuando surge cualquier problema en !a casa, llaman a El Pardo, a Ricardo Catoiras, secretario general de la Casa civil de Su Excelencia", escribe el periodista.

José Suárez tiene 35 años y vive en La Piniella con su esposa, Felisa Campesino. "Son gentes sencillas, leales y cordiales", dice la crónica, que cuenta como cada día esperan noticias sobre la salud de Franco a través del transitor.

"La vivienda de los caseros es modesta. Hay pan sobre la mesa y un paquete de detergente junto al fregadero. También un aparato de radio que no se apaga durante todo el día", escribe el periodista en una página de hemeroteca que da fe de hechos, fechas y personajes históricos que estuvieron en Llanera hace medio siglo.

Entre otras cosas, la crónica recuerda una visita, en 1974, de Carlos Arias Navarro. "Uno se imagina, sobre el prado, los pasos de hace poco más de un año, cuando el Caudillo y el presidente Arias se dirigieron hasta el palomar encalado, en un paseo campestre, en una sana ruta del amanecer asturiano (...)".