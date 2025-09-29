Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los niños de Llanera lanzan cohetes hidropropulsados: así fue la nueva iniciativa del programa "MINI KDMS N... LLANERA"

La próxima sesión, prevista para octubre, se darán a conocer en los próximos días

Foto de familia de los participantes.

J. A. O.

Posada de Llanera

El programa de ocio infantil "MINI KDMS N... LLANERA" celebró con éxito una nueva edición organizada por la concejalía de Infancia del Ayuntamiento. En esta ocasión, la cita, que se desarrolló el sábado en el colegio de Posada, estuvo centrada en la elaboración de talleres hidropropulsados. Los pequeños participantes tuvieron la oportunidad de diseñar y crear sus propios cohetes. Cada grupo asumió un rol diferente, encargándose del control del viento, las fugas o la presión, lo que permitió realizar lanzamientos exitosos de cohetes hidropropulsados.

Los “MINI KDMS N LLANERA” arrancaron con éxito el pasado mes de marzo. Se trata de una iniciativa dirigida a menores de entre tres y doce años, empadronados en el concejo y/o escolarizados en algún centro educativo del municipio, con el objetivo de ofrecer a los más pequeños una amplia propuesta de actividades, talleres y excursiones.

En cada propuesta de los “MINI KDMS” pueden participar un total de 60 niños. Cada mes hay una actividad, con una duración mínima de dos horas por sesión, siempre durante el fin de semana (viernes tarde, sábado y/o domingo), pudiendo coincidir con periodos vacacionales o no lectivos. Las actividades siempre cuentan con un especialista en la materia y se garantiza durante su duración el acompañamiento educativo por parte del equipo que lo lleve a cabo. Todas las actividades son gratuitas y para participar tan solo es necesario una inscripción previa, ya que las plazas son limitadas.

Desde que se iniciaran las sesiones en marzo, los MINI KDMS han sido un éxito de participación y en la mayoría de las citas se han agotado todas las plazas disponibles. Por eso, desde el área municipal de Infancia inciden en la importancia de poner en marcha este programa para proporcionar a la población infantil ofertas de ocio y tiempo libre que se adapten a sus gustos, y que impliquen una participación activa, teniendo en cuenta la orientación educativa y saludable de esa ocupación de su tiempo libre.

Los detalles de la próxima sesión del MINI KDMS, prevista para octubre, se darán a conocer los próximos días. 

