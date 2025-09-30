Los Exconxuraos inician el camino para su reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Nacional: esta es la estrategia municipal para lograrlo

Llanera busca que su gran fiesta, la de los Exconxuraos, sea declarada de interés turístico nacional, y para ello lleva este jueves a pleno la firma de un acuerdo entre todos los grupos para iniciar los trámites.

Se trata del primer requisito necesario para sacar adelante el proyecto, y a priori "no debería haber ningún problema", sostiene el concejal de Festejos, José Antonio González. Es un empeño especial del gobierno llanerense y en concreto del edil, que recuerda cómo nada más asumir el área tras la renuncia de Iván Pérez "fue lo primero que hice, poner en marcha la tramitación".

Una vez que se alcance el acuerdo plenario se presentará la memoria justificativa, y el Ayuntamiento tiene previsto poner en marcha a lo largo del año que viene varias acciones de promoción de los Exconxuraos fuera de Asturias, toda vez que es uno de los requisitos que se deben cumplir para obtener la declaración de feista de interés nacional.

Así pues, dicho reconocimiento no llegará el año que viene, pero se espera que para la edición del año 2027 ya se pueda disfrutar de la distinción. Con ella, confían en que el festejo ya de por sí multitudinario llegue a más público fuera del Principado. "Trabajaremos fuerte por ello", garantiza el edil del área. Cuentan para ello con la baza de hacer celebrado este año la XXV edición de la fiesta, una completa recreación de los hechos históricos que dieron pie a esta singular cita.

En el año 1408, los vecinos del concejo de Llanera decidieron rebelarse contra la autoridad de Don Guillén, el entonces obispo de Oviedo, tras hartarse de los continuos abusos perpetrados por sus representantes. Como castigo, el obispo los excomulgó y decretó entredicho sobre el concejo, lo que conllevó que se suspendiesen los servicios religiosos y las iglesias permaneciesen cerradas desde ese momento.

En 1412, una vez fallecido el obispo, su sucesor -Diego Ramírez de Guzmán se mostró dispuesto a reencauzar las relaciones, y los vecinos de Llanera se reunieron en Posada para solicitar el perdón y jurar de nuevo obediencia. Como penitencia se les ordenó que treinta hombres acudiesen a la catedral de Oviedo descalzos y vestidos con ropajes humildes en procesión, para dar por acabado un desencuentro que había durado cuatro años.

Desde el año 2000, Llanera honra la heroicidad de sus habitantes recreando este histórico, y en cada edición son más de 20.000 las personas que acuden al recinto ferial para disfrutar de las recreaciones, el mercado medieval y las actuaciones musicales de altura. Ahora, además, el Ayuntamiento quiere que se sume más gente, y de más lejos.