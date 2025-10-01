Deporte, arte, música, danza y hasta un taller de DJs: así es el nuevo festival de ocio saludable para jóvenes que Llanera acoge este mes

Deporte y arte urbano se dan la mano un año más en Llanera. En esta ocasión, el tradicional "Urban Fest" se ha transformado en un nuevo plan de ocio juvenil saludable que se celebrará bajo el nombre de "Llanera Street Vibes". El evento, enmarcado dentro del Plan Municipal de Salud del Ayuntamiento, se desarrollará todos los sábados del mes de octubre, con actividades tanto por la mañana como por la tarde, en distintas ubicaciones de Posada y Lugo.

La iniciativa ha sido presentada este martes por la alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez; el concejal de Juventud y Salud, Nicolás Fernández; la técnica municipal Joana Varela, y Diego Castañón, Aitor Martín y Gustavo Díaz, monitores de algunas de las actividades programadas. "Me hace especial ilusión, por un lado, que se haya desarrollado un programa que los jóvenes van a disfrutar y que refuerza el compromiso que el Consistorio tiene con ellos, y, por otro lado, que el cartel, que ha quedado muy bonito y llamativo, se elaboró a través del taller de empleo, al que quiero dar las gracias por su esfuerzo y su trabajo", indicó la regidora.

El edil de Salud destacó que "hemos decidido ampliar el antiguo programa durante todo un mes para así darle un mayor protagonismo a cada una de las actividades, que cada una tenga su espacio". "Los jóvenes no tiene que priorizar o escoger entre actividades, sino que podrán disfrutar de todas, y que tenga un mayor impacto en la salud al no estar todo concentrado en una misma jornada", añadió Fernández, quien subrayó que "venimos de un verano cargado de actividades muy variadas de ocio juvenil, con mucha afluencia, con un impacto positivo y queríamos rematarlo comenzando con un paso fuerte este curso".

La primera jornada, dedicada al grafiti y DJ, tendrá lugar este mismo sábado, en la pista exterior del Instituto de Llanera. "Como novedad, se impartirá un taller de DJ, de la mano de la Asociación Cultural Del Hip Pal Hop que, además, acompañará con su música durante toda la jornada la exhibición de grafiteros", explicó Joana Varela. En este sentido, Gustavo Díaz, que coordinará las actividades, destacó que "tenemos confirmados hasta la fecha la asistencia de veinte artistas a nivel nacional y, además, también habrá un taller para los más pequeños donde podrán aprender diferentes técnicas y plasmarlas después en un mural".

El espacio escénico Plaza de La Habana de Posada acogerá la jornada dedicada al "breakdance". Durante este día, "tendremos una oportunidad única en Asturias, porque de 11.00 a 13.00 horas contaremos con la presencia del bailarín ucraniano 'Artem', reconocido a nivel internacional". El artista hará de jurado en la competición de baile que tendrá lugar a las 17.00 horas, pero antes, "todos los interesados en dar sus primeros pasos en esta disciplina o, incluso, que quieran perfeccionar su técnica, podrán asistir a una clase dirigida a cualquier nivel, dependiendo del grado de los participantes".

El deporte, con skate, baloncesto y calistenia, protagonizará la sesión del 18 de octubre con cursos, talleres infantiles y para adultos e, incluso, una entrega de premios. Todo ello en el Skatepark de Lugo. Por último, el 25 de octubre, repitiendo escenario en el Instituto de Llanera, será el turno de la música. "Batalla de canciones" ofrecerá las actuaciones de 20 artistas preseleccionados a través de las redes sociales. "Una vez publicado el cartel en las redes de la Oficina Joven, la gente podrá inscribirse dejando simplemente un comentario con su nombre", explicó Diego Castañón. Él mismo se encargará de contactar con los interesados y de acceder a sus perfiles para valorar, entre otras cosas, "su experiencia, su participación en otros concursos o su calidad artística".

Todas las actividades son de acceso libre y gratuito y están dirigidas "a gente de todas las edades, incluso familias", destacaron Eva María Pérez y Nicolás Fernández.