Llanera abre la convocatoria de subvenciones para las asociaciones de padres de los centros escolares del concejo: estos son los requisitos y la cuantía

El Ayuntamiento de Llanera destina 8.000 euros en ayudas a las asociaciones de madres y padres (Ampas) de los centros educativos del municipio. Los interesados tendrán hasta el próximo 15 de noviembre para presentar la justificación. Las bases se rigen por la ordenanza general municipal de subvenciones, que podrá consultarse en la base de datos nacional.

El objeto de la ayuda es la dinamización de las asociaciones de madres y padres de alumnos escolares del concejo, para que desarrollen sus proyectos y actividades durante el curso escolar, y la organización de actividades y proyectos dirigidos a la cooperación, sensibilización y educación al desarrollo, así como aquellas actividades que otros colectivos desarrollen en Llanera, llevadas a cabo por asociaciones que tengan sede social o domicilio en el concejo.

Podrán concurrir a esta convocatoria de subvenciones todas las asociaciones de madres y padres de los centros educativos públicos de Educación Infantil y Primaria del municipio, y las solicitudes deberán ser suscritas por el presidente o representante legal de la entidad o persona facultada para tal fin. Se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Llanera.