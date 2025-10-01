Llanera incorpora tres agentes a la Policía Local: "Continuamos trabajando para reforzar la plantilla"
L. Rodríguez
La Policía Local de Llanera cuenta desde este miércoles con tres nuevos agentes. La alcaldesa, Eva María Pérez, presidió, en el salón de plenos del Consistorio, la toma de posesión de las personas que se incorporan como funcionarios de carrera al cuerpo de seguridad del concejo, una vez superado el periodo de prácticas.
Actualmente, Llanera cuenta con seis agentes prestando servicio, a la espera de cubrir la plaza que quedó vacante por traslado voluntario de uno de los miembros de la policía. Una vez cubierta esta vacante, la plantilla total en activo será de siete agentes.
La Alcaldesa, que estuvo acompañada por el concejal de seguridad, Nicolás Fernández, insistió que "desde el equipo de gobierno se sigue trabajando intensamente para reforzar la plantilla de la Policía Local y para ofrecer el mejor servicio a la ciudadanía".
