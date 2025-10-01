Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llanera incorpora tres agentes a la Policía Local: "Continuamos trabajando para reforzar la plantilla"

Por la izquierda, Miguel Ángel Álvarez (subinspector), la agente Paula Torres; Eva María Pérez, los agentes Luis Carlos de la Fuentes y Roberto Ferrero, y Nicolás Fernández.

Por la izquierda, Miguel Ángel Álvarez (subinspector), la agente Paula Torres; Eva María Pérez, los agentes Luis Carlos de la Fuentes y Roberto Ferrero, y Nicolás Fernández. / A. LL.

L. Rodríguez

Posada de Llanera

La Policía Local de Llanera cuenta desde este miércoles con tres nuevos agentes. La alcaldesa, Eva María Pérez, presidió, en el salón de plenos del Consistorio, la toma de posesión de las personas que se incorporan como funcionarios de carrera al cuerpo de seguridad del concejo, una vez superado el periodo de prácticas.

Actualmente, Llanera cuenta con seis agentes prestando servicio, a la espera de cubrir la plaza que quedó vacante por traslado voluntario de uno de los miembros de la policía. Una vez cubierta esta vacante, la plantilla total en activo será de siete agentes.

La Alcaldesa, que estuvo acompañada por el concejal de seguridad, Nicolás Fernández, insistió que "desde el equipo de gobierno se sigue trabajando intensamente para reforzar la plantilla de la Policía Local y para ofrecer el mejor servicio a la ciudadanía".

