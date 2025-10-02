Aprendizaje, cultura y convivencia: arrancan en Llanera los talleres de las "Aulas 50ymás", cada año con mayor número de usuarios y cursos

Llanera ya ha puesto en marcha los talleres de las "Aulas 50ymás", que cada año cuentan con más adeptos. El programa municipal tiene como objetivo potenciar la participación de las personas mayores de 50 años, abriendo caminos hacia el disfrute de la cultura, la comunicación interpersonal y una mayor intervención en las diversas parcelas de la vida social. Abarca varias áreas, que van desde la formación, hasta el bienestar personal pasando por arte, ocio y diversión. Los cursos pretenden ser un espacio donde, además, el aprendizaje se combine con la convivencia entre los vecinos del concejo.

Los asistentes podrán ejercitar la psicomotricidad a través del baile, los lunes y viernes, de diez a once, en el polideportivo municipal de Posada. Para aquellos interesados en el cuidado personal y la actividad física, el taller de flexibilidad y estiramientos se impartirá los miércoles de 16.15 a 17.00 horas, también en el polideportivo de Posada, mientras que la marcha nórdica será en el exterior de la Casa Municipal de Cultura de Lugo y tendrá lugar los jueves de 10.00 a 11.00 horas para un primer grupo, y el mismo día de 17.00 a 18.30 horas para el segundo. En ambos casos se darán dos sesiones mensuales.

Las nuevas tecnologías y la comunicación también tienen cabida en los talleres. Así, se han programado cursos de fotografía con el móvil, escribir con confianza para mejorar la ortografía, comunicarse a través de WhatsApp, correo electrónico o aprender a utilizar distintas aplicaciones en los dispositivos electrónicos.

Para los más creativos, los talleres de cestería o de creatividad manual son la opción idónea para desarrollar la imaginación a la vez que se adquieren conocimientos en las técnicas para la confección de cestas y otros objetos, potenciando la creatividad, la concentración y la recuperación artesana.

Se trata de una oportunidad que desde el área de Cultura del Ayuntamiento de Llanera ponen a disposición de los vecinos, no solo para el aprendizaje, sino también como una ocasión para compartir experiencias.