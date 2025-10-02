Arte sobre tablas de skate: así es la sorprendente exposición pictórica de Tamara Riesco en Llanera

Tamara Riesco, natural de Soto de Llanera, lleva toda su vida plasmando, en los más variados soportes, todo aquello que las musas le transmiten en forma de inspiración. Actualmente, la artista se ha metido de lleno en un nuevo proyecto en el que utiliza tablas de "skates" a modo de lienzo. Durante las próximas dos semanas, sus obras pueden contemplarse en la sala de lectura de la biblioteca de la Casa Municipal de Cultura de Lugo de Llanera.

El arte de Tamara Riesco llega a Lugo sobre ruedas / L. R.

La muestra está compuesta por 16 piezas, entre las que se encuentran cuatro skates, diez cuadros y dos ilustraciones. "Estas últimas son acuarelas realistas y representan los ojos de dos pilotos de Fórmula 1", explica la artista. En este sentido, señala que las tablas de los patinetes, normalmente adquiridos de segunda mano, pasan por distintas fases antes de obtener el resultado final. Lo primero que hace es lijarlos, ya que todos son de madera. "En una ocasión lo intenté en uno de plástico, pero me escupía la pintura, así que lo descarté", indica. "A continuación, le aplico una capa de barniz para que se oscurezca y luego realizo un boceto previo, a lápiz o rotulador, sobre la tabla", añade. Cuando la idea está clara, solo queda pintar "por capas" y aplicar otra de barniz final "para que el diseño quede bien fijado y dure".

De todas las que tiene expuestas en Lugo, hay una especial para ella. "Yo diría que la que representa el estanque es mi favorita, aunque no sabría decir muy bien por qué, ya que me gustan mucho las cuatro que hay". La tabla, además de llevarle muchas horas de elaboración, cuenta en su composición con "minerales, como el cuarzo; arena, arcilla recubierta de resina para dar forma a los nenúfares".

Para la selección de las obras, se guio por los colores. "Quería que hubiera variedad, pero que estuvieran todos dentro de la misma gama cromática, para dar un poco de continuidad y sentido a la muestra", señala.

La exposición podrá visitarse hasta el próximo 17 de octubre, de lunes a viernes, en horario de 11.00 a 14.00 horas y de cuatro a ocho de la tarde.