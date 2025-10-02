El festival Boombastic dice adiós en Asturias: "Nos vamos, cerramos una etapa muy especial, gracias por estos 4 años"
La organización del evento musical más grande de la región sorprende con el anuncio de su despedida en redes sociales
Sorpresa en Asturias. El Boombastic, el festival musical más grande de la región, desaparece, después de cuatro años de conciertos de artistas de primer nivel y éxito de público. Así lo ha anunciado la propia organización este jueves a través de sus redes sociales, dejando perplejos a sus seguidores: "Esto es coña, ¿no?".
A través de una fotografía con el título en grande "Nos vamos", el Boombastic se despide de La Morgal, en Llanera. "Hoy cerramos una etapa muy especial. Gracias por estos cuatro años en los que habéis hecho que el Boombastic sea mucho más que un festival. Gracias por cada salto, cada abrazo, cada canción que cantamos juntos. Gracias por regalarnos momentos únicos que quedarán para siempre en la memoria", escriben en su cuenta de Instagram. El mensaje acaba con: "Sois los mejores. Nos vamos, pero os llevamos en el corazón".
El Boombatic generaba un impacto económico en Llanera de diez millones de euros. Cada mes de julio por el festival pasaban más de 140.000 personas entre los tres días de conciertos. A lo largo de sus cuatro ediciones, al escenario del recinto de La Morgal (empezó celebrándose en el recinto ferial de Ables, el de los Exconxuraos) subieron cantantes de talla internacional como Bizarrap, Nathy Peluso, Nicki Nicole, C Tangana, Beret... Los estrellas del último Boombastic fueron Emilia, Nicky Jam, Residente, Trueno, Estopa...
- Los Franco venden más barata que nunca La Piniella: este es el precio actual de la casa familiar de Carmen Polo en Llanera
- La odisea de una madre para llevar a su hijo al colegio en Lugo de Llanera: 'Tenemos que caminar 1,5 kilómetros por la cuneta
- Central Lechera Asturiana fue una gran familia': así ha sido el encuentro anual en Llanera de los jubilados de la empresa
- Desbloqueada la Variante de Posada, en Llanera: el Principado licitará en 2026 la obra, que supondrá una inversión de 20 millones
- Adiós a Casa Laureano, en Posada de Llanera: el singular edificio que fue popular restaurante va a ser derribado
- La alcaldesa de Llanera se moja bailando al son de 'Madre tierra': así fue la improvisada fiesta en el parque Ovidio Libardón
- Le dimos un cambio espectacular a Llanera en estos años; ahora hay un equipo que sigue adelante con Eva Pérez, que es una trabajadora nata
- Las obras de los pisos para alquiler social cogen altura en Llanera y Siero: este es el plazo de finalización de las viviendas