La alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, traslada a la Consejería de Movilidad las necesidades en infraestructuras del concejo
En el encuentro con el viceconsejero, Jorge García, estuvieron también presentes los concejales del equipo de Gobierno Nicolás Fernández y José Antonio González
Lucía Rodríguez
La alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, se reunió este viernes en el Edificio Administrativo de Servicios Múltiples del Principado de Asturias (Easmu), en Oviedo, con el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad, Jorge García, y el director de Cooperación Local, Olmo Ron, para abordar distintos asuntos de interés común en el concejo dentro de las competencias de la consejería.
En el encuentro, la regidora trasladó al viceconsejero sus preocupaciones en materia de movilidad, infraestructuras y administración local que afectan al concejo. También estuvieron presentes en la reunión el concejal de Medio Ambiente, Festejos y Deportes, José Antonio González; y el edil de Seguridad, Juventud, Participación Ciudadana y Salud , Nicolás Fernández.
