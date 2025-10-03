El gran proyecto sobre artes marciales de Ramón Aser nació en un garaje de Ables: así es el club Llanera Fighters

2Cuentan que Apple, Google e, incluso, Disney empezaron en un garaje. Eso era en California. El de nuestra historia está en Ables, en Llanera. Y allí, en octubre de 2024 ente bicicletas y herramienta empezamos a entrenar Moisés Busto y yo". Así recuerda Ramón Aser, entrenador del club de Llanera Fighters, sus comienzos. "Este concejo es un lugar maravilloso para vivir, para criar a tu hijo y para que tu familia crezca; pero para mí no estaba completa sin un lugar donde desarrollar la actividad que más me gusta, el Jiujitsu".

Aser empezó a practicar esta disciplina hace diez años. "Antes había practicado todo tipo de deportes de contacto y artes marciales, pero el Brazilian Jiujitsu me enganchó de forma inmediata. Tiene un extra de diversión en el momento que puedes pelear al cien por cien sin hacerte daño", subraya. Además de los múltiples beneficios que supone el hecho de practicar una actividad deportiva, en su caso asegura que le cambió la vida. "Me alejó de malos hábitos, me ayudó a controlar mi ego y a la vez me dio confianza en mí mismo para poder enfrentarme a retos de la vida como tener una empresa o formar una familia", sostiene.

Miembro desde 2015 del equipo de Brazilian Jiujitsu y Artes Marciales Mixtas (MMA) "Bjj Vetusta-Asturkon", su "mestre" es Jorge (Gito) La Fuente. "Con su ayuda, he podido competir en campeonatos obteniendo varios pódiums y el título de campeón de España UAE Jiujitsu Federation", resalta.

El Jiujitsu Brasileño es un arte marcial evolucionada del jiujitsu japonés. A principios del siglo XX, un japonés, Mitsuyo Maeda, llegó a Brasil tratando de dar a conocer su arte marcial. "Fue acogido por la familia de Carlos Gracie que quería aprender de él y su hijo pequeño, Helio, fue evolucionando el deporte para poder vencer a sus hermanos", explica Ramón Aser. En los años 90 se debatía mucho sobre cuál de los deportes de combate sería más efectivo, kárate, judo, boxeo, kickboxing, pero esta disciplina, el jiujitsu, no entraba en las quinielas. Hasta que en 1993 se organiza el primer Ultimate Fighting Championship (UFC), una pura lucha de estilos, donde Royce Gracie, hijo de Helio, se proclamó vencedor en tres de las cuatro primeras ediciones. "Desde ahí quedo finiquitado el debate y el jiujitsu es reconocido como el arte marcial más efectivo", apunta el entrenador del club llanerense.

Con el tiempo, se ha ido popularizando y en España está creciendo mucho gracias a la presencia en la UFC del asturiano Joel Álvarez y del campeón del mundo Ilia Topuria, ambos cinturones negros de jiujitsu. "Uno de los datos que más llama la atención es que no se dan golpes, simplemente se trata de hacer llaves que reducen al rival hasta obligarlo a rendirse", explica Ramón Aser.

Actualmente, el club está compuesto por 25 personas. "La gran asignatura pendiente es crecer en mujeres, solo tenemos dos compañeras y es fundamental que el equipo sea mixto", subraya su promotor. Llanera Fighters forma parte del "Bjj Vetusta-Asturkon", lo que "nos permite ponernos a prueba cada pocos meses en un gimnasio ovetense y recibir visitas constantes de luchadores experimentados en Llanera", añade. Hasta ahora, han acudido a dos campeonatos en los que han cosechado muy buenos resultados. "Seis medallas repartidas en un oro, tres platas y dos bronces", celebra el entrenador.

Los entrenamientos, que tienen lugar en el polideportivo del Colegio Público de Lugo de Llanera los lunes y miércoles, de 20.00 a 21.30 horas, empiezan en el momento en el que se comienza a montar el tatami. "Lo hacemos juntos como equipo". Tras una fase de calentamiento y trabajo del "core" (músculos abdominales, lumbares, de la pelvis, los glúteos y la musculatura profunda de la columna), "repasamos la última técnica que hayamos dado el día anterior. Desde ahí se van sucediendo ejercicios de combate condicionado desde una posición con nuevas técnicas hasta cumplir la hora y la última media hora de combates libres de 4 minutos de duración cambiando de compañero", explica Ramón Aser, para asegurar que "al final, estarás agotado, pero serás más feliz".

Para pertenecer al club, no es necesario ningún requisito previo. "Tan solo traer es ganas y capacidad de trabajo, el resto vendrá solo", relata. Los que estén interesados en conocer esta disciplina pueden acudir a los entrenamientos para probar. "Todas las personas, independientemente de su edad o sexo, que quieran venir a probar son bienvenidas", concluye Ramón Aser.