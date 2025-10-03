Incertidumbre en Llanera por el futuro del Boombastic: "Queremos que se quede, nos da mucha vida"

En los bares, en las tiendas y en los paseos por la calle. En todas las conversaciones se cruza el mensaje anunciado por la organización del Bombastic, en el que deslizan su adiós. Los vecinos de Llanera, en su gran mayoría, lamenta, si se confirma, que se pierda después de cuatro un festival musical que atraía muchos visitantes. “Daba mucha vida a nuestras calles durante tres días. Es una pena que se pierda y se deje de celebrar”, coinciden José Ramón Tuero, Pipo Álvarez, Eduardo Llamero y Arsenio Naredo, durante la tertulia a la hora del vermú en el bar El Crisol, en Lugo de Llanera. “Creo que es algo más de publicidad o una estrategia, y que se va a seguir celebrando, apuesto que lo tendremos quince años tranquilamente”, aventura Tuero.

"Nos vamos, cerramos una etapa muy especial, gracias por estos 4 años". Fue el mensaje con el que se despidió en sus redes sociales el Bombastic. Sin más explicaciones, y sin confirmación de los organizadores. Lo que parecía algo claro, no lo es tanto para los vecinos del concejo. “Lo veo algo más de marketing, y quizás es que vuelvan con otro tipo de sociedad, nombre o espectáculo”, reflexiona Clara Rodríguez, mientras compra en la tienda Mil Mariposas, de Vicky García. “Por una parte la gente le puede gustar si se acaba, habrá menos barullo, aunque el ambiente era bueno”, prosigue Rodríguez, que también baraja algún motivo del fin del festival: “Al principio fui con mi hija, pero este año ya no, el cartel bajó muchísimo. Ya no tuvieron el mismo éxito y público”. Además también cuestiona el beneficio del Bombastic: “Para la hostelería no lo dudo, pero a nosotros no se nos bajaron por ejemplo los impuestos”.

Ambiente en un concierto del Boombastic. / Mario Canteli

Vicky García, por su parte, reconoce que los días del festival cogió vacaciones y cerró su negocio: “Para la hostelería sí que es bueno, para los comercios no tanto, salvo que vendas cosas diferentes a las habituales, como bebida, mesas, neveras o lo que puedan utilizar allí”. Esa idea la comparte también Penélope Leonardo, de la tienda Velvet. “No nos cambia nada a las tiendas que esté o no. Quizás hasta nos restaba que viniesen de los alrededores a comprar”, subraya.

El perjuicio a la hostelería

La gran perjudicada, sin duda, es la hostelería. “Creo que es real el anuncio y se van a ir. La última cartelera de artistas ya no funcionó tan bien”, relata Izaskun Menéndez, tras la barra de El Majovi, también en Lugo de Llanera. “Es una pena, porque daba mucha vidilla. Y no conozco otro sitio tan bueno, como aquí, en el centro de Asturias, para organizar un festival”, apunta Jorge González, uno de sus clientes. “Es que era un ambiente buenísimo, de día, tranquilísimo. Y en esos días podíamos vender más que el triple que cualquier otro fin de semana”, calcula Menéndez.

La dimensión del anuncio copa todas las conversaciones. Algunos como Gilson Pineda, de la Sidrería Urriellu, tienen no obstante claro que el Bombastic dejará Llanera. “Lo del problema con Renfe y no tener más frecuencias pudo ser la gota que colmó el vaso”, desgrana. “Animaba mucho al pueblo, con un ambiente animado, durante todo el día, y de noche ya se iban para el festival”, explica. “Prestaba ver gente joven, alegraba mucho. No nos gustaría que se fueran. Y es que algo que beneficiaba mucho al pueblo”, cuentan Natividad Navas y Maximina Cabal, dos clientes de su bar.