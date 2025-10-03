Llanera incrementa en más del doble las ayudas destinadas a asociaciones de festejos: esta es la cuantía final
La partida pasa de los 32.500 euros concedidos en 2024 a los 68.000 euros de esta convocatoria por el esfuerzo de los organizadores de las fiestas del concejo
Lucía Rodríguez
Más del doble del presupuesto destinado el año pasado. Esto es lo que ha incrementado el Ayuntamiento de Llanera las subvenciones a las asociaciones de festejos del concejo este año. En concreto, la partida ha pasado de los 32.500 euros concedidos en 2024 a 68.000 para esta convocatoria. "Estamos hablando de un importante incremento que demuestra nuestra apuesta firme y decidida por estos colectivos", destacó el concejal de festejos José Antonio González. El edil ha querido agradeció y puso en valor el gran trabajo que realizan los organizadores a la hora de sacar adelante las fiestas, e incidió en que "la concesión de estas ayudas es una muestra más del firme apoyo del equipo de gobierno al esfuerzo vecinal". Añadió, además que "queremos que sientan el respaldo del Consistorio tanto desde el punto de vista económico como logístico".
La convocatoria tiene por objeto la concesión de subvenciones destinadas a Asociaciones de Festejos, colectivo legalmente constituido y entidades sin ánimo de lucro de Llanera, siempre y cuando se encuentren inscritas en el registro de asociaciones del Ayuntamiento. Las solicitudes de las subvenciones deberán ir suscritas por el Presidente o representante legal de la entidad o persona facultada para tal fin y dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Llanera en el modelo normalizado que consta en el anexo de las Bases, debiendo presentarse una única solicitud por cada entidad.
Los interesados pueden consultar el texto íntegro de las bases y anexos en la página web municipal, donde ya está disponible. El plazo de presentación de solicitudes termina el próximo 17 de octubre.
