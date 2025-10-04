Más de 150 llanerenses participan en la ofrenda a la Santina: "Ha sido una gran jornada"
Los atletas recorrieron por relevos la distancia que separa el municipio de Covadonga, donde tuvo lugar la celebración de la eucaristía
Lucía Rodríguez
Alrededor de 150 vecinos de Llanera participaron este sábado en su tradicional Ofrenda a la Santina. En esta edición, fueron cerca de medio centenar de atletas los que recorrieron, a través de una carrera de relevos, la distancia que separa el concejo de Covadonga. Estuvieron acompañados por más de cien llanerense que les apoyaron durante el camino.
En el acto estuvieron también presentes la alcaldesa, Eva María Pérez; el concejal de Deportes, José Antonio González; la concejala de Educación, Montse Alonso, y el edil de Juventud, Nicolás Fernández, además de Nuria Niño, Belén Rodríguez y Sergio Álvarez en representación del PP.
Los participantes salieron a las nueve de la mañana desde el Ayuntamiento, en Posada, e hicieron parada en Lugo antes de iniciar rumbo a Covadonga, donde llegaron alrededor de las 12.45 horas. Una vez allí, se celebró la eucaristía, en la que participó el vicario episcopal de Oviedo-Centro- Las Cuencas y párroco de Posada, José Julio Velasco; y el sacerdote de Lugo de Llanera, Sotero Alperi, y durante la cual se realizó la ofrenda floral.
El concejal de Deportes hizo una valoración muy positiva de una jornada donde "los deportistas son los verdaderos protagonistas". Agradeció además la participación de todos los vecinos de Llanera. "Valoramos mucho su asistencia ofreciendo apoyo y ánimo a los atletas", destacó José Antonio González.
