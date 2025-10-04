Diversión a lo grande y con spray: así fue el taller de grafitis del Street Vibes

Algunos tenían las manos tan pequeñas que conseguir sujetar el bote de spray suponía para ellos un verdadero esfuerzo. Pero eso no fue impedimento para que los más menudos de Llanera participaran en el taller de grafitis que este sábado tenía lugar en Instituto de Educación Secundaria, en Posada, enmarcado dentro del plan de ocio juvenil y saludable "Llanera Street Vibes", que se desarrollará todos los sábados del mes de octubre.

Pelayo Iglesias y Marcos Fernández, de la Asociación 1961, fueron los encargados de impartir este taller, en el que los más pequeños desarrollaron su creatividad y sus habilidades con las técnicas plásticas. En primer lugar, "tenemos una sesión más teórica donde ellos realizan un boceto utilizando distintos rotuladores de base pintura, de base alcohol, o de base agua y con folios", explicó Fernández. Los participantes realizaron ese primer diseño sobre un folio. Sobre todo, "es un ejercicio prácticamente de lettering, en el que ellos experimentan con formas, con su nombre o con un nombre que se apropian, y les mostramos la base de realizar letras de manera creativa".

A continuación, se pasaría a una parte más práctica. Pero antes de comenzar a pintar, sobre una lona en este caso, "les mostramos cómo funcionan los diferentes sprays teniendo en cuenta si la boquilla es más ancha o más estrecha o la presión que hay que ejercer". Como no es posible que cada uno de ellos lleve su boceto a la relidad, "llegamos a un consenso y cogemos una palabra común, en esta ocasión, el nombre del evento, y nos van ayudando a rellenar". Marcos Fernández añade que "el manejo de lo que es el spray es mucho más complejo, requiere mucha más experiencia, entonces dejamos que experimenten y se vayan familiarizando con los botes y lo más complicado lo hacemos nosotros".

El objetivo principal es, por un lado, "que se familiaricen con el arte urbano y que la sociedad tome conciencia de que el grafiti no tiene por qué ir ligado siempre al vandalismo", pero sobre todo, que "los niños se lo pasen bien y disfruten de la actividad que están realizando".

Paralelamente, una veintena de grafiteros llegados de distintos puntos de la geografía española, realizaron una exhibición de arte urbano a través de grafitis.

La próxima sesión de "Llanera Street Vibes tendrá lugar el próximo 11 de octubre. El espacio escénico Plaza de La Habana de Posada acogerá la jornada dedicada al "breakdance". Durante este día, el bailarín ucraniano "Artem" hará de jurado en la competición de baile que tendrá lugar a las 17.00 horas, pero antes, de 11.00 a 13.00 horas, todos los interesados en dar sus primeros pasos en esta disciplina o, incluso, que quieran perfeccionar su técnica, podrán asistir a una clase dirigida a cualquier nivel, dependiendo del grado de los participantes.