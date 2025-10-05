Villabona (Llanera) homenajea a dos sanitarios "de los que ya no quedan": así fue el reconocimiento a Constantino Álvarez y Cristina González

Igual que dos celebridades. Así recibieron ayer a Constantino Álvarez y Cristina González, médico y enfermera del Centro Periférico de Villabona, los más de trescientos vecinos que acudieron al acto de homenaje con motivo de su jubilación que tuvo lugar en el restaurante La Campana, en Pruvia. Entre vítores, aplausos y con el himno de Asturias como música de fondo, ambos entraron en el salón para recibir un reconocimiento a toda una trayectoria en la parroquia, no solo profesional sino también personal.

Asistentes al acto, durante el aperitivo.

"Cercanos, humildes y unas grandes personas", así les definieron los asistentes al homenaje. Tanto es así que Diego Díaz, natural de La Vega y residente en Oviedo desde hace cinco años, aseguró que "no me he empadronado todavía en la capital porque no quería cambiar de médico". Y es que Tino y Cris, como los llaman sus pacientes cariñosamente, "son de esos que ya no quedan". Charo Menéndez, presidenta de la Asociación de Vecinos de San Miguel de Villardeveyo, elogió que "han ejercido su labor día tras día, sin desmayo, con amabilidad, respeto y empatía. Algo muy difícil de encontrar hoy en día".

"Su centro de trabajo fue el consultorio de Villabona, pero también lo fueron todos nuestros domicilios, porque creo que ellos conocen nuestra parroquia y la vecina Ferroñes como nadie", añadió Menéndez, para quien es "imposible enumerar las veces que nos han visitado para prestarnos ayuda médica y asistencial, pero también cariño, comprensión, solidaridad, alegría y consuelo".

Al acto asistieron la concejala de Bienestar Social, Montse Alonso, y el edil de Salud, Nicolás Fernández, quienes entregaron unas placas en nombre del Ayuntamiento de Llanera. También acudieron los ediles del PP Carlos Álvarez y Sillverio Argüelles. Ambos sanitarios recibieron un libro con los nombres de todos los vecinos que colaboraron en el homenaje y un ramo de flores, además de una pieza de joyería para cada uno. Un reloj para Constantino Álvarez y una gargantilla para Cristina González.

Él, hombre de pocas palabras, cedió la palabra a su compañera y amiga, que habló en nombre de los dos. "En vuestras casas nos abristeis la puerta y el corazón. Aquí nos hemos sentido valorados, queridos y felices. Por ello, no podemos más que daros las gracias por vuestra acogida y por habernos hecho crecer tanto a nivel personal como profesional", afirmó.