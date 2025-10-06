La alcaldesa de Llanera, Eva Pérez, anuncia las delegaciones de su equipo de Gobierno: estas son las nuevas competencias de los ediles

La alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, ha anunciado este lunds las nuevas delegaciones de los concejales que conforman el equipo de gobierno tras la incorporación el pasado jueves de los nuevos concejales, Beatriz Ruiz Rincón y David del Pozo Robledo. En este sentido, los ediles se harán cargo de las competencias de Igualdad y de Cooperación y Ganadería y Medio Rural, respectivamente.

María del Pilar Fernández Suárez continuará llevando el área de Hacienda y Régimen Interior, a las que se une Urbanismo, desempeñada hasta ahora por la actual alcaldesa. Cultura, que era competencia del ya exconcejal Iván Pérez, pasa a manos de Montse Alonso, junto con Bienestar Social y Educación. Susana García González se hace cargo de la concejalía de Infancia, Desarrollo Económico y Empresarial.

Por su parte, José Antonio González incorpora las actividades relacionadas con Festejos a la concejalía de Medio Ambiente y Deportes, mientras que Seguridad, Juventud, Participación Ciudadana y Salud continuará en manos del joven Nicolás Fernández Soler.

Del mismo modo, se ha hecho efectivo el nombramiento de los tenientes de alcalde. En este sentido, y por este orden, serán a partir de ahora María Pilar Fernández Suárez, Montse Alonso y José Antonio González.

Eva María Pérez señaló que "la distribución de las concejalías se ha llevado a cabo atendiendo a los perfiles personales y profesionales de los concejales, y sobre todo, con el objetivo de seguir ofreciendo el mejor servicio posible al ciudadano". Agradeció a los ediles "su compromiso con este proyecto" e insistió en que "vamos a seguir trabajando por y para Llanera con lealtad, eficacia y honestidad. Hay un equipo humano muy preparado, con muchas ganas de trabajar y con la ilusión de seguir poniendo en marcha proyectos para que Llanera se consolide como el referente del área central de Asturias".