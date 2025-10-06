Boombastic anuncia que se va a Miami... ¿pero qué pasa con Asturias?

“Nueva Era. Nuevo destino: Miami”. Una nueva publicación, en sus redes sociales, empieza a despejar alguna de las incógnitas del festival Boombastic, que tras cuatro años de celebración en Llanera, causó incertidumbre el pasado viernes al deslizar en un mensaje una posible marcha de Asturias al señalar: "Nos vamos, cerramos una etapa muy especial, gracias por estos 4 años". Los organizadores del festival musical, mediante una nota de prensa, han trasladado que ”Boombastic da el pistoletazo de salida a una nueva era”, con “un nuevo camino mucho más allá de los festivales en una propuesta global con nuevas líneas de negocio en el mundo del entretenimiento y la música”. Pero no han querido aclarar, por ahora, mucho más.

En el mismo comunicado hablan de “dar un paso más allá para formar parte de un proyecto más grande y global” y que Miami pasará a ser “un nuevo campo de juego”. Un salto al público latinoamericano que, por otra parte, ya lo había mostrado como un sueño a futuro el propio Marino González, el gran responsable detrás de Boombastic (y otros festivales como Metrópoli). Así lo expresó González en una entrevista en LA NUEVA ESPAÑA hace un año.

¿Y qué pasará con el futuro del Boombastic en Llanera? Ese anuncio de “nos vamos” causó una gran incertidumbre en el concejo llanerense, por la duda sobre una posible marcha del Boombastic fuera de la comarca. ¿Se seguirá celebrando una edición anual en el concejo, en los terrenos de La Morgal? Pues la duda se mantiene, dado que la última publicación solo ha aclarado el crecimiento hacia Miami, pero no si se mantendrá en Llanera o incluso da el salto a otro concejo de Asturias. El Boombastic ha sido aplaudido y respaldado por los vecinos, hosteleros y comercios, por la gran fuente de rendimiento económico y de ambiente que genera en la comarca. La incógnita de su continuidad se convirtió en tema de tertulia desde entonces, con varias teorías y especulaciones en el aire, como, por ejemplo, si en realidad es una campaña de marketing que buscar alcance y no un anuncio real.

También en las redes sociales los fans trasladaron su tristeza y pesar por la posible marcha del Boombastic fuera de Asturias, tras cuatro años de gran éxito y acogida entre el público. "Esto es coña, ¿no?", se podía leer en algunos de los mensajes. Otros no se terminaban de creer que la decisión fuese real y definitiva.

Empresa independiente

Desde la organización del Boombastic, consultados por LA NUEVA ESPAÑA, no han aclarado si se seguirá celebrando o no en Llanera, o en otros puntos de Asturias. Pero sí que incidieron que en los próximos días harán otros comunicados para despejar esa y otras incógnitas.

Lo que sí han aclarado es que la empresa que gestiona Boombastic continuará siendo independiente y no se ha adherido a ningún fondo de inversión, en alusión a algunas especulaciones que se han dado en las últimas horas, que les vinculaban al fondo de inversión israelí KKR (Kohlberg Kravis Roberts), algo que niegan tajantemente desde la organización.

También concluyen su comunicado explicando que “en los próximos días podremos ir arrojando luz sobre la nueva era en la compañía asturiana de lo que pasará a llamarse Boombastic Company”, subrayando también que “Boombastic más que nunca es mucho más que un festival”.