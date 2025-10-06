Cuenta atrás para conocer el Llanerense del Año: el jurado se reúne este viernes

Una vez cerrado el plazo para la presentación de las candidaturas al premio Llanerense del Año, el jurado se reunirá para la votación y fallo del galardón el próximo viernes 10 de octubre, a las 18.00 horas, en Pruvia.

El jurado, en esta edición, estará presidido por José Julio Velasco, vicario episcopal de la zona centro de Asturias, a quien acompañarán Beatriz Colunga Molleda, de la Asociación Gorfolí Santufirme, y Andrés Suárez Muñiz, empresario y vecino de Posada, que actuará como secretario. También intervendrán en la decisión Susana García González, concejal delegada del Ayuntamiento de Llanera; Carlos Álvarez Alonso, concejal del Grupo Popular en el Consistorio; Miguel Cedrón presidente de la Unión Deportiva Llanera, entidad premiada el año anterior; Rocío Estévez Martínez presidenta de la Asociación de Festejos de Ferroñes; Susana López Álvarez, vecina de Posada; y Belisario Camblor Rodríguez de la Asociación Gorfolí Santufirme.

Una vez terminada la reunión, se comunicará el resultado de la votación y se anunciará el ganador del Llanerense del Año 2025. Además de la Unión Deportiva Llanera, el propio presidente del jurado, José Julio Velasco, el deportista Santi Cazorla, el transportista José Rodríguez, 'José Juacu', o la Escuela Municipal de Música de Llanera, fueron algunos de los premiados en anteriores ediciones de este galardón que reconoce los méritos de aquellas personas, físicas o jurídicas, nacidas o residentes en Llanera o que ejerzan en el concejo su actividad y que hayan destacado en cualquier actividad, social, profesional, política, artística, religiosa, deportiva o de cualquier índole.