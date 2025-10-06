Un taller de técnicas de estudio, la nueva iniciativa formativa para jóvenes del Ayuntamiento de Llanera

El Ayuntamiento de Llanera, a través de la Oficina Joven, acaba de abrir las inscripciones para una nueva iniciativa dirigida a los jóvenes del concejo. Se trata de un taller de técnicas de estudio con el que se pretende que los alumnos puedan optimizar el tiempo y esfuerzo dedicado al estudio, así como mejorar la autoestima y confianza en el ámbito académico. El objetivo es proporcionarles recursos y herramientas orientadas a que mejoren su eficacia a la hora de estudiar e incrementen su rendimiento en la escuela.

El curso consta de cuatro sesiones que se desarrollarán el 21 y 28 de octubre y el 11 y 18 de noviembre, en horario de 16.30 a 18.30 horas, en las que los estudiantes aprenderán a planificarse, tener una mejor compresión lectora, elaboración de esquemas, técnicas de memorización y repaso, así como la propia preparación de los exámenes y su gestión emocional.

El taller está dirigido a jóvenes estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Todos los interesados podrán inscribirse, de manera totalmente gratuita, en el correo electrónico actividades@llanera.es o en los teléfonos de la Oficina Joven.

El objetivo de las sesiones es adquirir técnicas y estrategias básicas necesarias para el estudio, generando hábitos que sean la base del futuro éxito académico.