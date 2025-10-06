Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un taller de técnicas de estudio, la nueva iniciativa formativa para jóvenes del Ayuntamiento de Llanera

Las sesiones, de carácter gratuito, están dirigidas a estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato

Material de estudio

Lucía Rodríguez

Llanera

El Ayuntamiento de Llanera, a través de la Oficina Joven, acaba de abrir las inscripciones para una nueva iniciativa dirigida a los jóvenes del concejo. Se trata de un taller de técnicas de estudio con el que se pretende que los alumnos puedan optimizar el tiempo y esfuerzo dedicado al estudio, así como mejorar la autoestima y confianza en el ámbito académico. El objetivo es proporcionarles recursos y herramientas orientadas a que mejoren su eficacia a la hora de estudiar e incrementen su rendimiento en la escuela.

El curso consta de cuatro sesiones que se desarrollarán el 21 y 28 de octubre y el 11 y 18 de noviembre, en horario de 16.30 a 18.30 horas, en las que los estudiantes aprenderán a planificarse, tener una mejor compresión lectora, elaboración de esquemas, técnicas de memorización y repaso, así como la propia preparación de los exámenes y su gestión emocional.

El taller está dirigido a jóvenes estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Todos los interesados podrán inscribirse, de manera totalmente gratuita, en el correo electrónico actividades@llanera.es o en los teléfonos de la Oficina Joven.

El objetivo de las sesiones es adquirir técnicas y estrategias básicas necesarias para el estudio, generando hábitos que sean la base del futuro éxito académico.

Un taller de técnicas de estudio, la nueva iniciativa formativa para jóvenes del Ayuntamiento de Llanera

La alcaldesa de Llanera, Eva Pérez, anuncia las delegaciones de su equipo de Gobierno: estas son las nuevas competencias de los ediles

Villabona (Llanera) homenajea a dos sanitarios "de los que ya no quedan": así fue el reconocimiento a Celestino Álvarez y Cristina González

Que la justicia deje de ser la cenicienta de los poderes públicos en Asturias

Más de 150 llanerenses participan en la ofrenda a la Santina: "Ha sido una gran jornada"

Diversión a lo grande y con spray: así fue el taller de grafitis del Street Vibes

La alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, traslada a la Consejería de Movilidad las necesidades en infraestructuras del concejo

Llanera incrementa en más del doble las ayudas destinadas a asociaciones de festejos: esta es la cuantía final
