La alcaldesa de Llanera reclama al Principado mejoras de seguridad en los colegios: "Son zonas con elevado flujo de tráfico diario"

Mejoras en la seguridad vial de determinadas zonas del concejo. Esa fue una de las principales preocupaciones que la alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, trasladó al viceconsejero de infraestructuras y movilidad, Jorge García, en la reunión que mantuvieron para abordar distintos asuntos en materia de movilidad, infraestructuras y administración local. En concreto, en materia de movilidad, la alcaldesa incidió en que la seguirdad vial de los entornos de los colegios de Posada y San Cucao es una cuestión que debe atajarse con urgencia, puesto que se están produciendo situaciones peligrosas para la seguirdad de peatones y vehículos.

"Al peligro de no respetar los límites de velocidad, se añade el hecho de que son zonas con un elevado flujo de tráfico diario, particularmente pesado. En las horas de entrada y salida de los colegios, se producen situaciones de riesgo y es necesario aplicar las medidas que mejoren la seguridad vial", explica la alcaldesa. De hecho, el año pasado, el Ayuntamiento ya llevó a cabo diversas mejoras como la instalación de una barandilla metálica en la acera que discurre entre la salida peatonal del colegio de San Cucao y el aparcamiento público, con el objetivo de mejorar la seguridad en el acceso al centro.

"Nuestro compromiso es seguir trabajando para potenciar los espacios seguros en zonas especialmente sensibles como son los entornos de los colegios. Además, de manera específica en este caso, respondemos también a una demanda de la comunidad educativa", incide la alcaldesa. Además, son varios los colectivos vecinales que también le han trasladado su preocupación a este respecto, y que urgen la acometida de actuaciones que faciliten la accesibilidad y mejoren la seguridad vial del entorno. "La Consejería va a estudiar el tema y plantearnos la mejor alternativa posible así que confiamos en poder avanzar en este aspecto", avanza Pérez

En la misma línea de mejoras de la seguridad vial en determinados puntos del concejo, la alcaldesa planteó al viceconsejero la necesidad de agilizar el proyecto de mejora de la seguridad vial de la carretera AS-374, Posada–La Campana. Y otra de las cuestiones planteadas fue la posibilidad de conectar mediante una senda peatonal Lugo y el Parque Tecnológico, "una medida en la que coincidimos empresarios y Ayuntamiento, y que redundaría en una mejora de la accesibilidad", defiende la regidora. "Debemos trabajar por alcanzar una movilidad más sostenible y que los accesos sean más fluidos. El Parque Tecnológico es sede de empresas innovadoras y de base tecnológica, y uno de los lugares en los que las medidas para la mejora de la movilidad sostenible de los trabajadores tienen siempre muy buena acogida", destaca.

Este encuentro se produce semanas después de que el consejero Alejandro Calvo, visitara Llanera con motivo de las entrega de la obra de reparación de la carretera de Arlós, en la que el Principado ha invertido 1,4 millones de euros. Fue en este acto donde el consejero anunció que la Variante de Posada se licitará en 2026, comenzando su ejecución al inicio de la próxima legislatura. "Sin duda es una gran noticia para Llanera y para Asturias, porque es un proyecto clave, para el futuro del área central de la región", ecuerda Eva María Pérez, quien estuvo acompañada por el concejal de seguridad Nicolás Fernández, y el de Medio Ambiente, José Antonio González.