Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Juventud, redes sociales y autoestima: Llanera cuida de la salud mental de sus jóvenes

El objetivo de la actividad, que tendrá lugar en la Casa Municipal de Cultura de Lugo, a las seis de la tarde, es que la vida de los chavales no dependa de una pantalla

Jóvenes utilizando el teléfono móvil.

Jóvenes utilizando el teléfono móvil. / LNE

Lucía Rodríguez

Lugo de Llanera

El 98,9 por ciento de los jóvenes son usuarios de alguna red social. El afán por conseguir más "me gusta", más seguidores y los estándares de belleza y felicidad mostrados en estas aplicaciones pueden llegar a afectar notablemente la autoestima de los adolescentes. Por ello, el Ayuntamiento de Llanera, a través de la concejalía de Infancia, ha programado un taller con el objetivo de que la vida de los más jóvenes del concejo no dependa de lo que ven en las pantallas.

La sesión estará impartida por la psicóloga Zara Díaz, que ejerce como profesional en Llanera desde hace una década. Todos los interesados pueden inscribirse de manera gratuita en el taller a través de la dirección de correo electrónico infancia@llanera.es. La cita tendrá lugar en la Casa Municipal de Cultura de Lugo, a las seis de la tarde.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. ¿Adiós al Boombastic en Llanera? 'Nos vamos, cerramos una etapa muy especial, gracias por estos 4 años
  2. Los Franco venden más barata que nunca La Piniella: este es el precio actual de la casa familiar de Carmen Polo en Llanera
  3. La odisea de una madre para llevar a su hijo al colegio en Lugo de Llanera: 'Tenemos que caminar 1,5 kilómetros por la cuneta
  4. Central Lechera Asturiana fue una gran familia': así ha sido el encuentro anual en Llanera de los jubilados de la empresa
  5. Adiós a Casa Laureano, en Posada de Llanera: el singular edificio que fue popular restaurante va a ser derribado
  6. La alcaldesa de Llanera se moja bailando al son de 'Madre tierra': así fue la improvisada fiesta en el parque Ovidio Libardón
  7. Le dimos un cambio espectacular a Llanera en estos años; ahora hay un equipo que sigue adelante con Eva Pérez, que es una trabajadora nata
  8. Villabona (Llanera) homenajea a dos sanitarios 'de los que ya no quedan': así fue el reconocimiento a Celestino Álvarez y Cristina González

Juventud, redes sociales y autoestima: Llanera cuida de la salud mental de sus jóvenes

Juventud, redes sociales y autoestima: Llanera cuida de la salud mental de sus jóvenes

La alcaldesa de Llanera reclama al Principado mejoras de seguridad en los colegios: "Son zonas con elevado flujo de tráfico diario"

La alcaldesa de Llanera reclama al Principado mejoras de seguridad en los colegios: "Son zonas con elevado flujo de tráfico diario"

Boombastic anuncia que se va a Miami... ¿pero qué pasa con Asturias?

Boombastic anuncia que se va a Miami... ¿pero qué pasa con Asturias?

Cuenta atrás para conocer el Llanerense del Año: el jurado se reúne este viernes

Cuenta atrás para conocer el Llanerense del Año: el jurado se reúne este viernes

Un taller de técnicas de estudio, la nueva iniciativa formativa para jóvenes del Ayuntamiento de Llanera

Un taller de técnicas de estudio, la nueva iniciativa formativa para jóvenes del Ayuntamiento de Llanera

La alcaldesa de Llanera, Eva Pérez, anuncia las delegaciones de su equipo de Gobierno: estas son las nuevas competencias de los ediles

La alcaldesa de Llanera, Eva Pérez, anuncia las delegaciones de su equipo de Gobierno: estas son las nuevas competencias de los ediles

Villabona (Llanera) homenajea a dos sanitarios "de los que ya no quedan": así fue el reconocimiento a Celestino Álvarez y Cristina González

Villabona (Llanera) homenajea a dos sanitarios "de los que ya no quedan": así fue el reconocimiento a Celestino Álvarez y Cristina González

Que la justicia deje de ser la cenicienta de los poderes públicos en Asturias

Que la justicia deje de ser la cenicienta de los poderes públicos en Asturias
Tracking Pixel Contents