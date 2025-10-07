Juventud, redes sociales y autoestima: Llanera cuida de la salud mental de sus jóvenes

El 98,9 por ciento de los jóvenes son usuarios de alguna red social. El afán por conseguir más "me gusta", más seguidores y los estándares de belleza y felicidad mostrados en estas aplicaciones pueden llegar a afectar notablemente la autoestima de los adolescentes. Por ello, el Ayuntamiento de Llanera, a través de la concejalía de Infancia, ha programado un taller con el objetivo de que la vida de los más jóvenes del concejo no dependa de lo que ven en las pantallas.

La sesión estará impartida por la psicóloga Zara Díaz, que ejerce como profesional en Llanera desde hace una década. Todos los interesados pueden inscribirse de manera gratuita en el taller a través de la dirección de correo electrónico infancia@llanera.es. La cita tendrá lugar en la Casa Municipal de Cultura de Lugo, a las seis de la tarde.