El primer deporte del mundo en realidad aumentada llega a Llanera: estas son las fechas y plazos para apuntarse

La actividad tendrá lugar en el colegio público San José de Calasanz, en Posada, el próximo 25 de octubre

Participantes en la última actividad de MiniKdms de Llanera, sobre cohetes autopropulsado.

Participantes en la última actividad de MiniKdms de Llanera, sobre cohetes autopropulsado. / LNE

Lucía Rodríguez

Llanera

El programa MiniKdms de Llanera, impulsado desde la concejalía de Infancia del Ayuntamiento de Llanera y enmarcado dentro del Plan Municipal de Infancia, organiza una nueva sesión para el próximo 25 de octubre, de 17.00 a 19.00 horas en el coleigo San José de Calasanz de Posada.

Se trata de una jornada de "HadoSport", el primer deporte del mundo en realidad aumentada, donde los jugadores usan unas gafas especiales y brazaletes conectados a sus brazos que detectan el movimiento para lanzar proyectiles de energía y crear escudos en una cancha real, combinando actividad física con tecnología inmersiva y la mecánica de juegos tradicionales como el balón prisionero.

MiniKdms es un programa de ocio y tiempo libre dirigido a menores entre 3 y 12 años empadronados en el concejo. Todas las actividades son gratuitas y para participar tan solo es necesario una inscripción previa. En este caso, hasta el próximo 10 de octubre, ya que las plazas son limitadas. Cohetes propulsados, juegos populares, escalada o una visita a un centro de ocio ovetense son algunas de las actividades que ya se han desarrollado dentro de este programa que arrancaron el pasado mes de marzo y se han convertido en un éxito de participación.

