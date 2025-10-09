Ya es oficial: el Boombastic no se va de Asturias (por ahora)

Nuevo comunicado del Boombastic Asturias, el gran festival musical que lleva cuatro años celebrándose en Llanera, y que la pasada semana anunció al público su despedida con un "Nos vamos", que dejó a todos los fans sobrecogidos. La incertidumbre creada se ha despejado en parte. Los organizadores han anunciado que, tras la gran acogida de estos años "y la reacción por parte tanto de los bombis" tras ese anuncio del cambio, y del salto hacia Miami, el próximo verano aún habrá un "Last dance". Será una edición, desvelan, que se celebrará en Asturias entre los días 16 y 18 de julio.

"No podemos irnos de un lugar donde nos quieren de esta manera”, comentan desde la organización, que también indican que por votación popular en las redes sociales del festival será de nuevo en Asturias. Lo que no aclaran por el momento es si volverá a ser o no en Llanera, concejo que acogió el gran festival los últimos años, y que recientemente la hostelería y sus vecinos lamentaron que se fuera a ir. "Nos daba mucha vida", señalaron, tras el anuncio de la marcha.

Por la izquierda, Gilson Pineda, Natividad Navas y Maximino Cabal, en la Sidreria Urriellu. / P. A.

La publicación del pasado 2 de octubre provocó numerosas reacciones en redes. Desde los que lamentaron la marcha del festival, a los que especularon que se podía tratar de una estrategia de marketing. Incluso los organizadores salieron al paso con otro comunicado, en el que aclararon que la empresa no cambiaría de titularidad, que continuará siendo independiente y no se ha adherido a ningún fondo de inversión, en alusión a algunas especulaciones que se han dado en las últimas horas, que les vinculaban al fondo de inversión israelí KKR (Kohlberg Kravis Roberts), algo que niegan tajantemente desde la organización.

Salto a Miami

También concluyeron su comunicado explicando que “en los próximos días podremos ir arrojando luz sobre la nueva era en la compañía asturiana de lo que pasará a llamarse Boombastic Company”, subrayando también que “Boombastic más que nunca es mucho más que un festival”.

Por otra parte, esta nueva notificación del festival ahonda en su salto a Miami, indicando el próximo 20 de octubre hace su debut oficial en Estados Unidos de la mano de Billboard, produciendo la Noche de Apertura de Billboard Latin Music Week, el evento inaugural que da inicio a la celebración más influyente de la industria de la música latina durante la penúltima semana de octubre en la ciudad de Miami.