Llanera lleva a Pleno la aprobación inicial del Plan General de Ordenación: estas son las claves del documento

Llanera sigue dando pasos para construir su futuro. El gobierno local llevará a Pleno la aprobación inicial del Plan General de Ordenación, el documento clave para sentar las bases del futuro desarrollo del concejo. Será en una sesión extraordinaria que se celebrará el próximo día 15 de octubre, a las 19.00 horas, en la que también se abordarán otras cuestiones como la aprobación del catálogo urbanístico del concejo y las ordenanzas fiscales.

El Plan General es un documento muy esperado, puesto que podrá fin a las normas subsidiarias con las que se rige el concejo desde 2003 y permitirá la expansión ordenada de l municipio de cara al futuro. Entre las claves con las que se trabaja para los próximos años figura la flexibilización del asentamiento rural, con medidas como la reducción de la superficie de la parcela mínima para edificar, de forma especial en la zona interior de los núcleos con más densidad de vivienda, donde incluso se podría llegar a dejar de pedir parcela mínima. La intención es que estos núcleos no crezcan de forma desmesurada.

También se busca "una hibridación" de tejidos industriales y residenciales, en un concejo con una marcada vocación industrial, y se actuará de forma específica en el denominado "eje clave de Pruvia". Se trata de la zona a ambos lados de la carretera, en la que a lo largo de los años se han ido asentando empresas que han visto limitadas sus posibilidades de crecimiento con la normativa vigente. Lo que se busca ahora es potenciar ese eje permitiendo que las empresas puedan crecer bajo la figura de la cooperación a través del ámbito municipal. Es decir, que sea el Ayuntamiento el que promueva esta expansión en lugar de los promotores privados.

Posada, Lugo y Villabona

Los núcleos urbanos consolidados como Posada, Lugo y Villabona crecerán "de forma sensata, sin planteamientos demasiado agresivos", como se expuso en la presentación de las líneas maestras del nuevo PGO, a la espera de que se inicie la variante de Posada, comprometida por el viceconsejero de Movilidad, Alejandro Calvo, en una visita al concejo el pasado mes de septiembre . No en vano es una pieza clave para "empezar a pensar en un núcleo urbano de otra forma, con los tráficos pesados fuera y con una movilidad más pensada en el peatón".

Con el Plan General se desbloqueará de una vez el suelo retenido por el Principado, como ya ha sucedido con los terrenos del futuro polígono de Pando. Y la intención es la de plantear un suelo desde el ámbito municipal para crecer en equipamientos municipales cerca de Posada y Lugo y en el resto, para permitir la llegada de nuevas empresas.

El municipio también pretende blindarse ante la proliferación de propuestas de almacenes de baterías en las que guardar el excedente energético. Llanera tiene en la actualidad suspendidas las licencias para estas solicitudes, y ha querido dejar bien atado el encaje que se les dará en Plan General. Sólo se permitirá su instalación en "suelos de interés extractivo", es decir, suelos mineros, previo estudio de implantación, o en suelos de interés agrario con un régimen definido de distancias: un mínimo de 500 metros a los núcleos de población y de 200 metros a las actividades agrarias.