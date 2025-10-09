"La maleta viajera" recala en Llanera cargada de empatía, emociones y diversidad: así es el proyecto del que disfrutarán los colegios públicos del concejo

Su exterior es igual que cualquier otra maleta al uso. Sin embargo, su interior guarda más de medio centenar de historias. La de Fara Williams y cómo consiguió consagrarse en el mundo del fútbol femenino; o la de Pepita, que es especial, no por tener Síndrome de Down, sino por la manera que hace sonreír a los que están a su alrededor; o la de Sam, que por más que intenta leer las letras se le mezclan. Estas son tan solo algunas de las lecturas de las que los niños del colegio de San Cucao (Llanera) podrán disfrutar durante todo este trimestre a través de la iniciativa "La maleta viajera".

La iniciativa es producto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Llanera, la Red Municipal de Bibliotecas y los centros educativos del concejo. A través de este proyecto, que lleva desarrollándose varios años, desde el concejo se reafirman en su "compromiso con la comunidad educativa, promoviendo la cultura como vehículo de aprendizaje, creatividad y convivencia".

Castellano, inglés, asturiano

Laura Marco y Laura Barreiro son las coordinadoras de la biblioteca del centro educativo. Marco explica que "en nuestro caso, en concreto, han llegado algo más de medio centenar de títulos cuya temática hemos elegido nosotros mismos". Los roles de los distintos géneros, la empatía, las emociones o la diversidad son algunos de ellos que se tocan en ejemplares tanto en castellano, como también en inglés y asturiano.

A lo largo de los tres primeros meses de curso, todos los niveles educativos del centro, desde el segundo ciclo de Infantil hasta los tres ciclos de primaria trabajarán con sus respectivos tutores sobre la temática de uno de los libros que escojan: "No se hace un préstamo para que se los lleven a casa, sino que la actividad se realiza en el aula". Aunque "sí que llevamos un registro de los que va cogiendo cada curso en el que iremos reflejando el título del libro, la clase, la fecha de préstamo y también la de entrega", indica Laura Marco.

"Que no se pierda el préstamo de libros"

El objetivo, además de fomentar la lectura, "enriquece el entorno escolar y fomenta la participación activa del alumnado", explica la coordinadora. Además, destaca que "son libros enriquecedores que tienen un trasfondo y a través del trabajo que se realiza en clase podemos compartir, tanto por parte de los docentes como de los niños, experiencias, opiniones y, si hay algún problema que se trate en el argumento, buscar entre todos posibles soluciones". Esto "también nos permite recibir mucha información del alumnado, en el sentido de saber cómo se sienten o qué piensan y a ellos les encanta porque son libros muy atractivos".

Laura Marco asegura que, además, con esta iniciativa "intentamos que ir a la biblioteca municipal y tomar prestado un libro no se pierda". Y es que la coordinadora señala que "se ha dejado un poco de lado esa actividad tan bonita y ahora la gente es más de comprar un ejemplar y, una vez que lo han leído, aparcarlo en una estantería".

A lo largo del curso "La maleta viajera" pasará también, además de por el colegio público de San Cucao, por el de Lugo de Llanera y el San José de Calasanz, en Posada.