Hablan los organizadores del Boombastic, que despejan su futuro en Asturias: "Sin apoyo institucional, los números no salen"

El Festival Boombastic celebrará una última entrega, para despedirse en Asturias, entre los días 16 y 18 de julio del próximo año. Los organizadores, si nada se tuerce, desvelan que volverá a ser en Llanera, en La Morgal. Un anuncio que se hace, tras la incertidumbre creada la pasada semana, en la que se deslizaba la despedida, pero sin aclarar más detalles. Ahora sí transmiten desde la organización que el último Boombastic tendrá lugar en la región donde nacieron. Pero aclaran algunos de los motivos por los que ven imposible esa continuidad más allá de ese “Last Dance” para el próximo año. “Sin apoyo institucional los números no salen para hacer este tipo de festivales”, desgrana Marino González, promotor de este popular evento musical, en conversación con LA NUEVA ESPAÑA.

“En Asturias invertimos 7 millones de euros para sacarlo adelante. Pero no recibimos ningún apoyo económico”, prosigue González, antes de añadir: “Generamos un impacto en la región de 15 millones de euros, y 2.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos, y también conseguimos un retorno social, porque el 75% de los asistentes son de fuera de Asturias”. Sobre las relaciones con el gobierno regional y sí está molesto con una falta de acuerdo para continuar, González tacha de “excelente la relación” y subraya que “no estoy dolido ni hay conflicto ninguno”. Pero también lamenta que no se explore ni matice ninguna vía de colaboración. “Hay que ser creativos. Se puede ayudar en paliar gastos, o un apoyo institucional, económico de comunicación. No pedimos una cantidad exacta, ni presionamos. Pero es que sin un apoyo económico los números no salen y nadie trabaja gratis”, insiste.

La última jornada del Boombastic (en imágenes): apoteósico final astur argentino /

Los responsables de este formato, que ha triunfado los últimos cuatro veranos en Llanera, aclarán que el evento del próximo verano cerrará el Festival Boombastic, tal y como se conoce, ya que ahora trabajan en “una expansión mucho más global”. Próximamente, de la mano de Billboard, producirán en Miami un evento musical. “Y en breve desvelaremos otros dos países los próximos meses”, resalta Marino González, promotor del Boombastic Festival, que a partir de ahora pasará a ser “Boobmastic Company”.

Un evento similar en Madrid y Málaga

En España también tienen previsto mantener el formato de festival musical, pero ligado a otra marca. “Será un evento más grande, pero no será un Boombastic. Y lo haremos en Madrid y Málaga”, comenta, antes de matizar las opciones de que en algún momento se replique en Asturias. “Sin apoyo institucional no podría ser”, vuelve a repetir Marino González, que hace alusión a la situación en otras regiones. “Hemos recibido propuestas de Galicia o Cantabria. Y vendrían con ayuda pública, como sucede en los festivales que se hacen en Andalucía, Cataluña, País Vasco o la Comunidad Valencia. Porque en otras comunidades hay ayudas, porque se supone que generamos riqueza. Y en Asturias no sucede esto en ningún caso. Así que llega un momento que los números no salen, y es cuando hay que buscar otras alternativas o vías de negocio”, detalla.

Ahora los nuevos proyectos irán encaminados a Boombastic Company. “Es una empresa mayor, más versátil y con nuevas ideas de negocio. Desde un sello discográfico a una agencia Booking & Management, una agencia de marketing y sponsor, y otra de tour y giras para artistas internacionales”, analiza.