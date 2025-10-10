Más aparcamientos públicos en Posada y Lugo, un "Espacio Joven" o mejora de zonas deportivas e infantiles, entre las inversiones de los más de tres millones del remanente de Llanera

Saneamientos, acondicionamiento de viales, nuevos aparcamientos públicos, mejora de áreas deportivas y zonas de juegos infantiles, y la creación de un nuevo "Espacio Joven" en Lugo de Llanera. Son las iniciativas en las que el Ayuntamiento de Llanera invertirá los más de tres millones de euros de remanente que tiene previsto dedicar a obras y equipamientos. El pleno municipal votará el próximo miércoles la modificación presupuestaria que permitirá dar luz verde al nuevo paquete de actuaciones en el municipio.

“Este nuevo plan de inversiones nos permite seguir avanzando, y dando respuesta a demandas vecinales que era urgente acometer. Hay importantes partidas para saneamiento y reparación de caminos, pero también hemos incorporado cuestiones fundamentales como la creación de nuevos espacios de aparcamiento en Posada y Lugo, y la puesta en marcha de un 'Espacio Joven' en Lugo”, destacó la alcaldesa, Eva María Pérez.

Estos más de tres millones de euros (en concreto, 3.063.075 euros) se inyectarán así al presupuesto municipal permitiendo acometer nuevos proyectos que pueden estructurarse en dos bloques claves: saneamientos y caminos.

Entre las partidas destacadas a cargo de este remanente se encuentran los más de 700.000 euros para tres proyectos de mejora de viales: acondicionamiento de caminos en Ferroñes (282.761 euros), acondicionamiento de caminos en Villayo (148.011 euros) y proyecto de camino de La Cabaña y El Aguilón (298.086 euros).

Fonciello, Castiello y Posada-La Campana

Otra importante partida de este remanente se dedicará a saneamiento, con un proyecto destacado: la fase IV del saneamiento de Fonciello, para el que se contemplan 285.550 euros de inversión. La ampliación de la tubería de abastecimiento de agua de Villardeveyo, con 124.113 euros, y el de mejora de drenaje en el camino de Castiello 119 a AS-374, Posada–La Campana, con 39.051 euros, serán las otras dos actuaciones principales.

Hay otros ámbitos de las inversiones destacados por la alcaldesa, dos proyectos “fundamentales para mejorar la movilidad en el concejo, con los que pretendemos dar respuesta a la necesidad de habilitar más aparcamiento público tanto en Posada como en Lugo”. Para este objetivo, se han destinado dos importantes partidas del remanente: una de 718.324 euros para el aparcamiento zona cuartel de la Guardia Civil de Posada, y otra de 412.359 euros para el proyecto de aparcamiento en superficie en finca municipal en el Truébano (Lugo), para dar servicio principalmente al colegio de Lugo.

Accesibilidad y espacios infantiles y juveniles

En materia de mejora de infraestructuras y equipamientos, la regidora incide en las cantidades destinadas a la mejora de la accesibilidad en Plaza de La Habana y la Escuela de Música (87.018 euros), a la reparación, renovación y mejora de áreas de juego infantiles, con una inversión de 48.346 euros, la mejora de firme de pista deportiva del Instituto de Posada (37.000 euros) y el refuerzo de señalización horizontal de pasos de peatones en Posada (48.291 euros).

También se podrá poner en marcha una iniciativa que, como explica Eva María Pérez, “nos hace especial ilusión porque nos va a permitir desarrollar una oferta formativa, y de ocio y tiempo libre más completa y ambiciosa para los jóvenes, además de poner a su disposición un nuevo espacio de participación y encuentro”. Así, el equipo de gobierno ha reservado una partida de 90.290 euros para reformar un local en la calle Santa María de Lugo, que se convertirá en aula multiusos y 'Espacio Joven'.

Compromiso con el concejo y sus vecinos

Se reservan también dos sumas relevantes para estudios y trabajos técnicos (400.000 euros) y una última para la creación de pastizales en los montes de Ables y Cayés que asciende a 43.870 euros.

"Estos más de tres millones de inversiones en obras son un revulsivo. Tenemos que seguir avanzando y dando a Llanera las herramientas necesarias para mantener la senda del crecimiento iniciada en los últimos años”. En este sentido, incidió en que “estos proyectos son una declaración de intenciones con la que este equipo de gobierno demuestra su compromiso con Llanera, mejorando los servicios al ciudadano y llevando a cabo inversiones responsables en infraestructuras y equipamientos muy necesarios”.