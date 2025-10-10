Ya hay "Llanerense del Año": el jurado elige a una mujer destacada por el impulso y la conservación de las tradiciones

María Remedios García García, “Fifi", presidenta de la Asociación Cultural La Madreña, es la nueva "Llanerense del Año". Así lo ha dado a conocer esta tarde el jurado de este emblemático galardón, que se reunió en el resturante La Campana, de Pruvia.

El colectivo que preside María Remedios García García ha cumplido medio siglo y es uno de los emblemas de la cultura de Llanera, que conserva y promociona tradiciones y constituye un grupo que integra a numerosos vecinos como lugar también dde participación social.

Esta es la segunda ocasión en que el galardón recae en una mujer.