Ya hay "Llanerense del Año": el jurado elige a una mujer destacada por el impulso y la conservación de las tradiciones

El fallo se ha conocido este viernes y se ha dado a conocer en Pruvia

El jurado, este viernes, en La Campana de Pruvia.

El jurado, este viernes, en La Campana de Pruvia. / P. A.

Pablo Antuña

Pablo Antuña

Pruvia (Llanera)

María Remedios García García, “Fifi", presidenta de la Asociación Cultural La Madreña, es la nueva "Llanerense del Año". Así lo ha dado a conocer esta tarde el jurado de este emblemático galardón, que se reunió en el resturante La Campana, de Pruvia.

El colectivo que preside María Remedios García García ha cumplido medio siglo y es uno de los emblemas de la cultura de Llanera, que conserva y promociona tradiciones y constituye un grupo que integra a numerosos vecinos como lugar también dde participación social.

Esta es la segunda ocasión en que el galardón recae en una mujer.

Ya hay "Llanerense del Año": el jurado elige a una mujer destacada por el impulso y la conservación de las tradiciones

Más aparcamientos públicos en Posada y Lugo, un "Espacio Joven" o mejora de zonas deportivas e infantiles, entre las inversiones de los más de tres millones del remanente de Llanera

Llanera redobla su apoyo al fútbol local: esta es la nueva cuantía con la que respalda al equipo de casa

Hablan los organizadores del Boombastic, que despejan su futuro en Asturias: "Sin apoyo institucional, los números no salen"

Cincuenta historias en una maleta viajera, el original proyecto que se aplica en los colegios públicos de Llanera

Llanera redefine su crecimiento: llevará al Pleno la aprobación de su Plan General de Ordenación

Ya es oficial: el Boombastic no se va de Asturias (por ahora)

El primer deporte del mundo en realidad aumentada llega a Llanera: estas son las fechas y plazos para apuntarse

