Llanera redobla su apoyo al fútbol local: esta es la nueva cuantía con la que respalda al equipo de casa

El Ayuntamiento de Llanera y el UD Llanera acaban el convenio de colaboración que ambas entidades suscriben anualmente para el fomento y la promoción del deporte en el municipio. En esta ocasión, la entidad deportiva recibirá 75.000 euros de subvención, lo que supone un incremento de 15.000 euros respecto a la ayuda recibida el año pasado.

En el acto de renovación del convenio estuvieron presentes la alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, el presidente del UD Llanera, Miguel López Cedrón, y el concejal de deportes, José Antonio González. La alcaldesa destacó la importancia de seguir renovando este tipo de convenios porque "sabemos que es un apoyo muy importante para el club, y queremos que sientan que el apoyo municipal es real". "El UD Llanera, y en general, los deportistas locales, son nuestros mejores embajadores dentro y fuera de la región", subrayó la regidora.

Un partido del UD Llanera / Mario Canteli

De este modo, el Club volverá a contar con el apoyo del Ayuntamiento una temporada más, en una colaboración que se viene produciendo desde 2016, año en el que se firmó el primer convenio de colaboración. En aquel momento, la subvención que recibía el club era de 19.000 euros.

Por su parte, el concejal de deportes incidió en la importante labor que realiza el UD llanera en cuanto a promoción del deporte entre la infancia y juventud de Llanera. Además de destacar por su impulso al fútbol femenino, con más de un centenar de niñas y chicas en el club, recordó González.