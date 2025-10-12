El tirón de Llanera, que sigue subiendo en población y gana 256 vecinos en lo que va de año: estos son los pueblos que más crecen

Llanera sigue creciendo en población y lo ha hecho de manera muy significativa en los primeros nueve meses de este año, en los que ha sumado 256 habitantes y ha logrado situarse en los 14. 332. Los mayores incrementos se producen en los grandes núcleos, si bien hay también parroquias rurales en las que el auge resulta muy significativo.

La zona que más residentes ha ganado desde el inicio de 2025 ha sido la parroquia de Lugo, que crece en nada menos que 161 habitantes entre enero y octubre de este año, pasando de los 4.714 vecinos a los 4.875. Le sigue Pruvia, que aumenta en 70 residentes, y sube desde los 2.835 vecinos a los 2.905.

Buenas comunicaciones

La tercera parroquia con mayor auge de residentes es Ables: pasa de los 390 de enero de 2025 a los 410 actuales, es decir, gana 20. En este caso se trata de una zona más rural, pero muy bien comunicada, ya que se ubica a muy poca distancia de Posada.

Otras parroquias que suben en población son Posada y Cayés, en siete vecinos ambas en los primeros nueve meses del año. Bonielles también aumenta en 5 habitantes, mismo número en los que crece el censo de Santa Cruz de Llanera.

Más jóvenes y acelerón en el censo

Este dinamismo demográfico pone de manifiesto el buen momento de un concejo que se encuentra entre los más pujantes de Asturias.

Desde que en 2022 superara la barrera de los 14.000 habitantes, el crecimiento ha sido continuado, pero el auge ha sido mucho más significativo en este 2025, al ganar, en total, los citados 256 habitantes en 9 meses.

Por poner un ejemplo, a lo largo de todo 2024, el municipio sumó 44 nuevos vecinos, una cifra positiva, pero a distancia del incremento que se está registrando este año. Además, destacan algunas características de la población, como la media de edad, situada en 46 años, por debajo de la media autonómica.

Vista aérea del parque Cuno Corquera, de Posada de Llanera. / A. Ll.

Llanera vive un buen momento, con datos económicos muy positivos. Tercer concejo en número de afiliados a la Seguridad Social, con más de 24.000, solo por detrás de Oviedo y Gijón, cuenta con más de 1.500 empresas asentadas en su territorio. No solo es uno de los municipios con mayor ratio de empresas por habitante sino que también se encuentra entre los de mayor renta bruta media anual de Asturias, por encima de los 32.000 euros.