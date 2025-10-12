A la venta la casona de los Díaz Campomanes en Llanera: este es el precio de la histórica propiedad de La Ponte, en Cayés
La zona es conocida por contar con una singular capilla y con el molino más antiguo de Asturias de los que quedan en pie
El linaje de los Díaz Campomanes se asentó en Llanera a partir del siglo XVII. Procedían de Barrios de Luna (León) y llegaron a este territorio asturiano, a Cayés, por el matrimonio que Francisco Díaz de Campomames contrajo con María de Illanes, dueña de la propiedad llanerense que ahora mismo está a la venta. La casona no es la original, pues fue reedificada sobre una más antigua, pero tanto esta como el entorno que la rodea cuenta con mucha historia y algunas piezas arquitectónicas de interés, como la singular capilla de La Ponte.
Tal y como se explica en el libro del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) sobre el concejo de Llanera, una obra de Ramón Rodríguez, en "la construcción actual fue reedificada sobre la precedente" y se trata de una casa "sencilla de dos pisos y buhardilla". Pese a que en estos últimos años hubo algunos anuncios de que se rehabilitaría para darle usos como el turístico, ninguna de estas propuestas se ha concretado y, de hecho, la propiedad vuelve a estar disponible en un conocido portal inmobiliario.
Escudo de armas sobre un sepulcro
La zona de La Ponte conforma un núcleo muy interesante con varios elementos patrimoniales históricos: además del que se considera el molino más antiguo de Asturias que queda en pie o del puente sobre el Nora, es la iglesia de piedra y planta cuadrada el elemento más destacado del conjunto. Su diseño es poco frecuente y en su interior conserva los restos de enterramientos de la familia Díaz Campomames, con un espectacular escudo de armas sobre el sepulcro.
Y es que este templo, datado en el siglo XVII, es una capilla-panteón de estilo barroco y fue Francisco Díaz de Campomanes y Cienfuegos quien determinó su construcción frente a la que iba a ser su casa en Cayés por matrimonio.
Molino restaurado y puente
Se dice que el sepulcro del interior, de hermosa factura, se hizo hacia el año 1738 y fue obra del maestro de cantería Gregorio de la Roza, según explica Ramón Rodríguez en su libro sobre el concejo de Llanera. Este enterramiento lo atribuye Ramón Rodríguez a los miembros de la rama Campomanes Maldonado de esta familia.
La casona familiar actualmente en venta tiene un precio de 170.000 euros. A pocos metros de ella desciende el sendero que conduce hasta El Molín de La Ponte, restaurado e integrado en un entorno natural que le confiere aún más encanto. Capilla, casona, puente y molino pueden verse en un breve paseo para descubrir el pedazo de historia de Llanera que guarda este rincón de la parroquia de Cayés.
