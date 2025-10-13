La cantante asturiana que ficha por una orquesta gallega: así es la joven de Llanera que se integra en el circuito de verbenas de la comunidad vecina

Entrará en el circuito de las orquestas gallegas al integrarse en una de ellas y, pese a su juventud, tras una larga trayectoria musical en Asturias. Nerea del Valle, de Llanera, ficha por un grupo de la comunidad vecina después de siete años formado parte del Dúo Sensación, en Asturias.

Para la nueva temporada, en 2026, estará en la Orquesta Origen, que ya ha anunciado su fichaje y que contará con ella como voz femenina de la formación musical.

Fue la propia Nerea del Valle la que anunció a través de sus redes sociales este cambio con el que iniciará una nueva etapa en su carrera. "Después de 7 años, quiero compartir una decisión muy importante: tras de una etapa llena de experiencias, aprendizajes y recuerdos, me toca despedirme de Dúo Sensación", escribió la cantante llanerense.

"Han sido años sobre este escenario, donde he crecido como artista, y especialmente como persona. Gracias a todos los que me habéis acompañado, bailado y cantado en cada actuación. También quiero agradecer a mi compi de aventuras, Alonso, por todo lo compartido, dentro y fuera el escenario. Y al resto del equipo, aunque no se les vea, por hacerme este camino más bonito. Se cierra una etapa, pero empieza otra llena de ilusión y proyectos nuevos", destaca. Avanza asimismo que cerrará la temporada con "Dúo Sensación" y que el proyecto de este continúa.

"Sensación siempre será parte de mí. Gracias de corazón por estar ahí siempre. Nos seguiremos viendo sobre el escenario", incidió la cantante, cuya pasión desde pequeña es la música.

Vocación musical desde niña

"Nací con este gusto por ella, desde muy pequeña ya cantaba y bailaba por casa", explicaba la joven, residente en Posada, hace un tiempo a LA NUEVA ESPAÑA de Llanera.

Rememoraba entonces cómo comenzó sus estudios en la Escuela Municipal de Música de Llanera, donde dio sus primeros pasos formales. "La primera vez que actué en público fue en esta escuela, donde tocaba el acordeón", recuerda.