Santa Cruz de Llanera celebrará "Samhaín" el viernes: esta es su propuesta "de miedo"
La Asociación de Vecinos ha organizado un taller de manualidades para todos los públicos, que tendrá lugar a partir de las cinco de la tarde, en el centro social
Lucía Rodríguez
La Asociación de Vecinos de Santa Cruz de Llanera está inmersa en las actividades de celebración de la festividad de Halloween. Después del concurso de recetas de calabaza, este próximo viernes el colectivo organiza un divertido taller de manualidades para todos los públicos, con el objetivo de recuperar y dar a conocer el "Samhaínn", una celebración de origen celta que dio lugar al actual Halloween.
La iniciativa, abierta a todas las personas del municipio, pero con plazas limitadas, no solo busca ofrecer un rato ameno y creativo, sino también "reivindicar una tradición ancestral que fue desplazada con el tiempo por la asimilación religiosa en la festividad de Todos los Santos", explica Grethel Sánchez, secretaria de la asociación. Frente al carácter solemne de esta última, el Halloween ha ganado popularidad gracias a su tono festivo, la decoración, las brumas, los sustos y su ambiente lúdico.
"Desde Santa Cruz queremos poner en valor el verdadero origen de esta celebración, que en realidad forma parte de nuestras raíces culturales mucho más de lo que se suele pensar. Lejos de ser una fiesta importada de Norteamérica, el Samhain es parte del legado celta de nuestra tierra", indica Sánchez.
Durante el taller, los asistentes podrán disfrutar de una merienda con café, chocolate y algún postre sorpresa.
