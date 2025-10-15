La Alcaldesa, optimista sobre la construcción de un centro de día en Lugo de Llanera: "La disposición del Principado es total y tenemos el local disponible"

La alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, se reunió este martes con la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, y el director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores, Enrique Rodríguez Nuño, para abordar diversos asuntos que afectan al municipio en los ámbitos de su departamento. En este sentido, el proyecto de construcción de un centro de día en Lugo de Llanera ha sido la cuestión principal que la regidora ha trasladado a los responsables autonómicos. "Se trata de una prioridad para nuestro municipio porque nos permitirá reforzar la atención y el cuidado de las personas mayores y dependientes", señaló Pérez.

La regidora recordó que actualmente no existe ningún centro de día, ni público ni privado, en el concejo, y que su puesta en marcha supondría "un importante avance para el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores de Llanera, complementando la labor que ya se realiza desde los servicios sociales municipales".

Local disponible

Un aspecto importante que permitiría agilizar el proyecto de construcción de estas instalaciones es que ya hay un local disponible donde se podría ubicar el nuevo equipamiento. "En 2021, planteamos la posibilidad de instalar un centro de día en los bajos del edificio de viviendas de protección pública que el Principado está construyendo en Lugo, en la calle 28 de Junio, y que está previsto que concluya en junio de 2026", recordó la Alcaldesa tras la reunión en Oviedo. "Sería una ubicación inmejorable para poder disponer de un centro moderno, accesible y que responda a las necesidades de los usuarios", añadió.

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, por su lado, "mostró su completa disposición a impulsar el proyecto, consciente de que se trata de un servicio muy necesario para el concejo", según indicó la regidora llanerense.

Durante el encuentro, en el que también estuvieron presentes la concejala de Bienestar Social, Montse Alonso, y el concejal de Salud, Nicolás Fernández, Eva María Pérez destacó " la importante labor que se desarrolla desde el área municipal de bienestar social, a través de la puesta en marcha de programas y proyectos que buscan mejorar la calidad de vida de las personas mayores en diferentes ámbitos".